Riforma delle pensioni. Le ultime novità sulle pensioni sono state commentate da Morena Piccinini, presidente Inca. Piccinini, in particolare, si è soffermata sulla vicenda delle pensioni anticipate dei nati nel ’52. “Come se non bastasse l’eccessiva burocratizzazione dello Stato, che rende ogni diritto una palude di incertezze, per sanare errate applicazioni di leggi già esistenti, perpetrate continuamente dall’Inps senza neppure usare il buon senso, siamo arrivati ad avere bisogno di modifiche legislative, pur non necessarie, rendendo ancor più complesso il quadro legislativo previdenziale”, ha affermato.

“E’ stato, infatti, depositato presso la Commissione Lavoro della Camera il disegno di legge Ac 4196 per correggere la circolare dell’Inps n. 196/2016 che, con una interpretazione arbitraria e ingiustificatamente restrittiva, impedisce di fatto a molti lavoratori, soprattutto donne, di avvalersi della cosiddetta “norma eccezionale” di poter andare in pensione anticipata a 64 e 7 mesi, in deroga alla normativa prevista nella legge Monti-Fornero”, ha precisato.

Pensioni anticipate: i nati nel ’52.

Il presidente del patronato della Cgil ha proseguito:”All’Istituto previdenziale pubblico non sono bastate le istruzioni operative del ministero, intervenuto due volte per risolvere la questione; tanto meno le numerose sollecitazioni dell’Inca che, a più riprese, ha segnalato le incongruenze dell’Inps nell’applicazione corretta del comma 15 bis della legge 214/2011.

La prima, in ordine di tempo, riguardava l’esclusione dalla pensione anticipata per tutti coloro che fossero risultati al 28 dicembre 2011 disoccupati. Una decisione unilaterale, successivamente corretta dall’Inps solo dopo una comunicazione del ministero del lavoro, che ha riconosciuto il diritto anche a chi non risultava occupato a quella data. Ma ciò non è bastato a mettere la parola fine alla vicenda. L’Inps, per la seconda volta, agisce da solo aggiungendo un altro ostacolo e impone che, ai fini del calcolo del montante contributivo, fossero esclusi tutti i periodi di contribuzione figurativa, quali maternità fuori dal rapporto di lavoro, o servizio militare”.

“Una bella pretesa”, afferma Piccinini, “non supportata da alcuna norma, che peraltro mal si concilia con l’intento del legislatore di mitigare gli effetti dell’innalzamento brusco dei requisiti di pensionamento, introdotti dalla legge Monti-Fornero, su quanti risultassero vicini al pensionamento; i più penalizzati”.