Pensioni oggi 30 gennaio 2017, le novità. Sul fronte pensioni, in questi ultimi giorni ha tenuto banco la querelle tra Anm e governo circa la mancata attuazione della riforma delle pensioni dei magistrati. Il presidente dell’Anm Piercamillo Davigo ha invita il ministro della Giustizia Andrea Orlando a “non provare a violare l’indipendenza della magistratura”. Orlando dal suo canto ha replicato:”Io non credo che si stia attentando all’autonomia della magistratura perché si modifica l’età pensionabile” ha risposto il ministro Orlando alle critiche mosse dal presidente dell’Anm.

“Se fosse così non mi saprei spiegare perché – ha aggiunto Orlando secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos – l’Anm non ha protestato quando si decise a suo tempo di portare l’età pensionabile da 70 a 75 anni. Se la modifica dell’età pensionabile significa scegliere i giudici allora questo vale tanto quando si abbassa l’età pensionabile quanto quando la si aumenta“.”Credo quindi – ha proseguito il ministro – che si tratti di una questione che attiene alla dimensione organizzativa, quindi è fondata l’esigenza di far fronte alle scoperture di organico. Questo rilievo lo accolgo e lo affronto”.

“E’ un anno giudiziario che si apre all’insegna di rivendicazioni corporative. Mentre diventa sempre più difficile garantire ai cittadini il giusto processo e una ragionevole speditezza dei giudizi, la magistratura associata si infila nel tunnel burocratico dei pensionamenti a tempo variabile e addebita alla politica di aver violato la sua indipendenza”. Così Ennio Amodio, professore emerito di procedura penale e difensore di tanti personaggi pubblici, dalla finanza alla politica, affida all’Adnkronos dopo aver partecipato alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario milanese in mattinata.

Sul fronte fisco e pensioni, il quadro viene fatto dal segretario generale della CISAL, Francesco Cavallaro, nella sua relazione al Consiglio nazionale della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, riunito al Grand Hotel Salerno della città campana nei giorni scorsi. Per Cavallaro “un PIl 2016 ancorato allo zero virgola, un deficit (sia pure autorizzato dalla UE) e un debito pubblico in aumento, una spesa pubblica fuori controllo (che fine ha fatto la spending review?), una pressione fiscale solo formalmente ritoccata e, infine, la spada di Damocle delle cosiddette clausole di salvaguardia (aumento dell’Iva), ancora lì a dimostrare l’incertezza e la precarietà dei nostri conti pubblici». Secondo il segretario generale della CISAL, Francesco Cavallaro, “nulla di rassicurante, purtroppo, a cominciare dal lavoro che non c’è, mentre la disoccupazione, specie dei giovani e delle donne, soprattutto nel Mezzogiorno, continua ad essere drammatica”.

Sul fronte pensioni ed in materia di “equità previdenziale”, ha ricordato Cavallaro, chiara la ricetta della CISAL: “reale e definitiva separazione tra previdenza ed assistenza affinché le prestazioni di natura assistenziale (ovvero non coperte da versamenti contributivi) siano a totale carico della solidarietà generale (fisco); ripristino, sia pure graduale, di un sistema di aggancio delle pensioni all’andamento delle retribuzioni dei lavoratori attivi; eliminazione di ogni disparità di trattamento fiscale sulle prestazioni dei Fondi complementari pubblici rispetto a quelle dei Fondi privati, con contestuale recupero del danno provocato ai lavoratori pubblici dal colpevole ritardo del legislatore (1996-2012) per il mancato esercizio della delega; studio, nell’ambito dell’auspicata riforma fiscale, di una diversa tassazione del redditi da pensione”.

E parlando della “Non Riforma Fiscale”, Cavallaro ha puntato l’indice su “un Paese che sopporta da troppo tempo uno dei fenomeni più odiosi per una società democratica fondata sul lavoro: l’evasione fiscale e contributiva. Circa un terzo della ricchezza prodotta (circa 570 miliardi) annualmente sfugge, infatti, ad ogni tipo di imposta sottraendo all’erario, dai 130 ai 170 miliardi di euro che potrebbero essere, invece, impiegati a sostegno delle Riforme (a partire da quella fiscale) per uscire dal tunnel ed imboccare finalmente la strada della crescita, dello sviluppo e quindi dell’occupazione e del lavoro».

“La proposta di riforma fiscale della CISAL – ha ricordato Cavallaro – intende introdurre strutturalmente nel sistema fiscale il cosiddetto contrasto di interessi. Una proposta che parte dalla constatazione che oggi chiunque effettui una spesa subisce, in realtà, una doppia tassazione. Infatti, la quota di reddito impiegata per una spesa, oltre all’imposizione indiretta applicata all’atto del pagamento (Iva), ha già subito (nei numerosissimi casi di ritenuta alla fonte) o comunque subirà, all’atto della dichiarazione dei redditi, un’ulteriore tassazione derivante dall’imposizione diretta (Irpef). In definitiva: chi consuma paga due volte. Ne consegue che effettuare una spesa o ricevere una prestazione in nero si traduce in un risparmio per il contribuente, ma anche nel doppio guadagno a vantaggio dell’evasore”.

Sul fronte pensioni anticipate ed Opzione donna, Orietta Armiliato, amministratrice del gruppo pubblico Facebook comitato opzione donna social, nell’intervista di ieri ad Urbanpost ha spiegato meglio gli obiettivi del comitato, soffermandosi sull’Ape donna:”C’è l’impegno da parte del Governo di trovare una forma di pensionamento anticipata per le donne, sostitutiva ad Opzione Donna, che potrebbe passare anche dal riconoscimento dei lavori di cura in termini di anni contributivi da addizionare a quelli effettivamente prestati. La misura riguarderebbe tutte coloro che svolgono un doppio lavoro fra casa e fuori casa, quindi teoricamente tutte le donne dovrebbero poter beneficiare di eventuali riconoscimenti. Io la chiamerei più Opzione Donne Social – sottolinea la Armiliato – per non confonderla con l’Ape generica che pure ha sue declinazioni, ma non differenziando i generi”.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci, le ultime news vengono fornite da Davide Tripiedi del M5S, che sottolinea come il Movimento 5 Stelle abbia più volte sollecitato il Governo a riconoscere la pensione ai precoci, senza avere risposta. Si sfoga l’onorevole Davide Tripiedi sul sito Qui Brianza. Sottolinea anche che fenomeno di gente che non riesce ad andare in pensione nonostante abbia già raggiunto o addirittura superato i 40 anni di contributi è davvero notevole: “Sono ben 225.825 lavoratori in tutta la Lombardia così come confermato dal Ministero del Lavoro che ha risposto ad una interrogazione da me presentata riguardo alle persone che hanno iniziato a lavorare da giovani, versando oltre 40 anni di contributi, ma con un’età anagrafica non sufficiente al raggiungimento dei requisiti pensionistici innalzati dopo la riforma Fornero”. Aggiunge Tripiedi: “Abbiamo richiesto dati dettagliati sui lavoratori precoci presenti in regione Lombardia…Le risposte ricevute sono state inquietanti. La provincia di Monza con i suoi 20.716 è la quarta in Lombardia per numero di lavoratori che versano in queste condizioni”.

