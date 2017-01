Tagli capelli primavera estate 2017: tutti i tagli di tendenza della prossima stagione

Tagli capelli primavera estate 2017. La primavera si sta per avvicinare e con lei tantissime tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli più belli della prossima stagione. Con l’arrivo del caldo regalarci un nuovo look è sicuramente una scelta tanto audace quanto azzeccata ed i tagli di capelli proposti in questo 2017 si adattano ai gusti di ogni donna. Di grandissima tendenza le mezze misure, dai long bob ai blunt cut, super pratici da gestire e da acconciare ed adatti praticamente ad ogni donna e ad ogni tipologia di capelli, dai liscissimi ai mossi. Un altro taglio di capelli molto apprezzato nella primavera estate 2017 è il caschetto, declinato sia in versione classica che in versione messy. Questo taglio di capelli sta letteralmente spopolando ed è certamente garanzia di successo. Se vogliamo renderlo particolare o diverso dal solito, aggiungere una bella frangia è quello che serve.

Tagli capelli primavera estate 2017: il caschetto rimane un must have anche nella prossima stagione.

I tagli di capelli proposti in questa primavera estate 2017 tengono conto anche dei gusti di tutte le donne che se la sentono di osare con un bel taglio di capelli corto. Spopolano infatti pixie cut, tagli a scodella e rasature evidenti; l’asimmetria ed i ciuffi irregolari la fanno da padrona tra i tagli di capelli 2017, ma sono sicuramente più adatti alle ragazze giovani e dalla corporatura esile. Nel caso in cui la nostra struttura fisica risulti importante è infatti opportuno mantenere la linea del taglio sotto il mento per riproporzionare i volumi. Tutte le amanti dei capelli lunghi non rimarranno deluse dai tagli di capelli proposti in questo 2017; è importante giocare con le scalature e magari movimentare la chioma con un bel ciuffo o una frangia che ci incornici il volto.