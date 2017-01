Tendenze moda primavera estate 2017: ultime tendenze, accessori in primo piano

Tendenze moda primavera estate 2017, accessori in primo piano. Le tendenze moda primavera estate 2017 sono molteplici e tra i tanti protagonisti ci sono sicuramente gli accessori, presenti a 360 gradi. Borse, occhiali, bracciali, collane e nastrini per i capelli, ce n’è davvero per tutti i gusti e le amanti del genere non potranno di certo rinunciare a questi fantastici oggetti tanto belli quanto particolari ed unici nel loro genere. Tra le tendenze moda primavera estate 2017 spopolano sicuramente le borse dalle forme particolari che richiamano gli animali come i pappagalli, gli orsetti, i koala, i cigni ed i panda. Borse iper colorate e vivaci per questa primavera estate 2017 quindi. Non solo nelle forme ma anche nelle applicazioni, il connubio tra forme classiche ed applicazioni particolari è sicuramente di super tendenza.

Tendenze moda primavera estate 2017: accessori in primo piano, impazzano le borse fantasia e tinta unita.

Gli accessori sono davvero in primo piano tra le tendenze moda primavera estate 2017 e ce n’è per tutti i gusti. Le amanti delle borse non rimarranno di certo deluse; non solo in versione animalier, ma anche in versione floreale e a tinta unita. Il bianco ed il giallo limone impazzano tra le tendenze moda primavera estate 2017. Le fantasie che più sono apprezzate in questa nuova stagione sono anche quelle geometriche ed in particolare le optical, mentre i colori metallici rimangono un vero must have. Le collane ed i bracciali sono maxi, così come gli occhiali da sole e gli accessori arrivano anche nei capelli, dove sono presenti in nastrini colorati, accessori floreali e cerchietti particolari.