Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: Manuel Vallicella abbandonerà il trono

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: Manuel Vallicella abbandona il trono. Dalle ultime news e anticipazioni del programma di Uomini e Donne del trono classico ci giunge una notizia che riguarda il tronista Manuel Vallicella. Pare che il tronista, durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, è intenzionato a lasciare il trono. Come un fulmine a ciel sereno il tronista veronese ha reso noto di non sentirsi a suo agio in questo ruolo. Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di far ragionare il ragazzo, la redattrice di U&D Raffaella Mennoia ha commentato a modo suo quanto è accaduto poche ore prima. La registrazione del trono classico di Uomini e donne, quindi, avvenuta venerdì 27 gennaio, è stata ricca di colpi di scena.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: la notizia di Manuel Vallicella lascia tutti senza parole.

A colpire maggiormente il pubblico presente e gli addetti ai lavori è stata la confessione di Manuel Vallicella a fine giornata. Maria De Filippi ha dapprima raccontato che non avrebbe mandato in onda le esterne che il tronista ha fatto in questa settimana, per poi spiegare che il veronese è seriamente intenzionato ad abbandonare il programma senza scegliere. La notizia ha anche lasciato senza parole lo staff che lavora alle spalle del programma di Uomini e Donne come Raffaella Mennoia, storico membro della redazione, ha infatti commento sui suoi social la volontà espressa da Manuel di abbandonare Uomini e donne a poche settimane dal suo debutto sulla poltrona rossa, ecco quanto scrive: “Tutto molto complesso in questa stagione…”. Ad aggravare questa già movimentata situazione ci pensa anche l’altra tronista Sonia Lorenzini con il suo rapporto equivoco con il corteggiatore Federico.