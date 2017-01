Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, rinviata ad oggi 31 gennaio la prima puntata del reality show. Ieri sera, lunedì 30 gennaio 2017, Alessia Marcuzzi ha dato il via ufficiale alla dodicesima edizione de L’Isola dei famosi, stagione 2017. Già nel primo pomeriggio della giornata di ieri, però, si vociferava di un possibile rinvio della prima puntata del reality show a causa del maltempo, ed in effetti la pagina Mediaset ufficiale de L’Isola dei famosi 2017 Ed. 12 ha confermato che sull’arcipelago di Cayos Cochinos vi erano pessime condizioni atmosferiche a causa di un forte vento, pioggia incessante e mare agitato. Alessia Marcuzzi ha ugualmente aperto il collegamento con i naufraghi, ma le condizioni meteo avverse non permettevano di andare avanti con la diretta: la prima puntata, dunque, è stata posticipata a stasera.

Alessia Marcuzzi, il look di stasera, 31 gennaio 2017, a L’Isola dei famosi 2017 Ed. 12.

Ieri sera abbiamo ammirato Alessia Marcuzzi in uno splendido abito nero lungo, con gonna a balze e cinturine con dettagli dorati che mettono in evidenza il punto vita. Alessia ha deciso di portare i suoi capelli con un raffinato raccolto sulla nuca, per un effetto chic. Quale sarà, invece, l’outfit che la conduttrice sceglierà per la puntata de L’Isola dei famosi 2017 Ed.12 di stasera, 31 gennaio 2017?