Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni speciale di sabato 11 febbraio 2017. Continua la vita dei ragazzi all’interno della scuola di Amici 2017 Ed. 16 ed in vista degli impegni di Maria De Filippi a Sanremo 2017 le puntate che andranno in onda sabato 4 ed 11 febbraio 2017 sono già state registrate nei giorni scorsi. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali prosegue la gara degli inediti per i ragazzi di Amici 2017 Ed. 16 e questa volta è Thomas ad aggiudicarsi la vittoria, mentre Federica ha la possibilità di eseguire un nuovo brano. Prosegue anche la sfida a squadre e Mike ha la meglio su Riccardo; entrambi si esibiscono con i loro brani ma è il cantante dei Tassorosso a portarsi a casa il punto. Il professor Braga li ha definiti maschi alfa in competizione ed a seguito di questa affermazione non sono mancate le polemiche…

Amici 2017 Ed. 16: Elisa in sfida, la vince e rimane nella scuola.

La sfida a squadre nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 prosegue e quello che vedremo nello speciale di sabato 11 febbraio 2017 è già noto in quanto la puntata è stata registrata nei giorni scorsi. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali Alessio viene definito inschierabile dai professori, mentre lui si trova in netto disaccordo. Per questo motivo non ha la possibilità di esibirsi durante la puntata di Amici 2017 Ed. 16 e al suo posto viene schierato Francesco, che in una sfida con Elisa si porta a casa il punto. A vincere sono i Tassorosso e ad andare in sfida doveva essere Lo Strego, ma i professori chiedono che sia proprio Elisa ad andare. La ragazza vince e rimane nella scuola di Amici 2017 Ed. 16.