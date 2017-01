Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 31 gennaio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news a lunedì 31 gennaio 2017.Tornano all’esame congiunto della Commissione Giustizia in Senato i ddl amnistia e indulto mentre prosegue l’impegno quotidiano dei Radicali italiani, per sostenere non solo i temi di amnistia e indulto ma anche le condizioni di dignità all’interno delle carceri italiane. Scopriamo ad oggi 31 gennaio 2017 quali sono le ultime notizie su carceri e detenuti.

Carceri e detenuti: le ultime notizie ad oggi 31 gennaio 2017.

La situazione delle carceri italiani non è delle più rosee, anzi. Come riportato dal Tempo, ogni nove giorni si compie un suicidio in carcere. Il Sappe, sindacato autonomo della Polizia penitenziaria spiega e commenta i “1.011 i tentati suicidi di detenuti, 8.580 gli atti di autolesionismo, 6.552 le colluttazioni e 949 i ferimenti”. Secondo gli agenti sono la “conseguenza della vigilanza dinamica e del regime aperto”. Ecco cosa ha dichiarato Donato Capece: “Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall’amministrazione penitenziaria. Ogni nove giorni un detenuto si uccide in cella mentre ogni 24 ore ci sono in media 23 atti di autolesionismo e tre suicidi in cella sventati dalle donne e dagli uomini del Corpo dì Polizia Penitenziaria. Aggressioni risse, rivolte e incendi sono all’ordine del giorno e i dati sulle presenze in carcere ci dicono che il numero delle presenze di detenuti in carcere è in sensibile aumento. Come si può dunque sostenere che è terminata l’emergenza nelle carceri italiane?”. L’emergenza non è affatto finita.

Invece la Repubblica documenta il redivivo interesse dei politici e le visite nelle carceri torinesi. “Magari fosse così sempre, vorrebbe dire che finalmente la questione è finita al centro dell’attenzione”, commenta con Repubblica il radicale Igor Boni. Il senatore M5S Marco Scibona e la consigliera regionale Francesca Frediani dopo le visite degli ultimi giorni commentano: “Alle Vallette abbiamo purtroppo potuto verificare direttamente le gravi carenze della struttura”. Nei giorni scorsi si sono avvicendati anche esponenti di Sel e radicali.

