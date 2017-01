Un posto al sole le Anticipazioni di martedì 31 gennaio, mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio 2017. «Renato coi pugni in tasca». Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, la vista del bacio tra Nadia e Alberto ha sconvolto Renato che incomincia a vagabondare da solo pensando al da farsi. Poggi non sa che la donna sta troncando definitivamente la sua relazione segreta. Il ritorno a casa di Roberto, con la stretta vicinanza di Marina, induce Filippo e Serena a interrogarsi sulla natura del legame che unisce i due. Nel frattempo il mistero sul nuovo look di casa Giordano si fa sempre più fitto, ma Rossella e Patrizio fremono per capire che sta succedendo.

«La colf di Vittorio». Un posto al sole le Anticipazioni di martedì 31 gennaio, mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio 2017.

Le anticipazioni di UPAS mostrano che mentre fa finta di nulla con Nadia, Renato rimugina contro Alberto, arrivando a desiderare di vendicarsi con violenza. Vittorio si mostra molto geloso della sua nuova casa e la festa inaugurale ha un finale alquanto inatteso. Oltre a ciò, resosi conto della necessità di assumere una collaboratrice domestica, il figlio di Guido contatta senza saperlo una sua vecchia conoscenza… indovinate un po’ chi è?

«Un baratro tra Michele e Angela». Anticipazioni Un posto al sole 31 gennaio e 1, 2 febbraio 2017.

Le anticipazioni di UPAS rivelano che le cose fra Angela e Franco peggiorano di giorno in giorno e i due non riescono più a comunicare. In realtà lei nasconde qualcosa. Renato fatica a sopportare il tradimento di Nadia, ma lei si spende per farlo riconciliare con Raffaele. Mentre la scadenza per sapere chi fra Susanna e Niko rimarrà allo studio Enriquez si avvicina, fra Niko e Beatrice le distanze si accorciano in proporzione…