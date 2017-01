Antonella Clerici: in rosa il bellissimo look di oggi 31 gennaio 2017 a La prova del cuoco. Il colore è anche oggi protagonista per il look della simpatica e biondissima conduttrice de La prova del cuoco. La mitica Antonella Clerici, regina del mezzogiorno di Rai 1, sceglie un pullover in rosa accesissimo, in una tonalità molto forte ma “fredda” che dona particolarmente all’incarnato chiaro. Sotto il pullover spunta il bianco e l’abbinamento è con i jeans.

Antonella Clerici: il look in rosa di oggi 31 gennaio 2017.

La conduttrice Antonella Clerici opta per i capelli sciolti e voluminosi e per il rossetto come sempre nei toni del fucsia. Tante le risate anche oggi nella puntata del La prova del cuoco. Antonella svela di avere una preferenza per i mesi dell’anno e secondo le conduttrice, ma non solo, i mesi davvero “inutili” sarebbero novembre e gennaio. Tanti come sempre i sorrisi in studio. Ospiti di oggi a La prova del cuoco sono Sergio Barzetti, Daniele Reponi, Anna Serpe ed Hiro Shoda.

