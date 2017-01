Belen Rodriguez ultime news. Solo la scorsa settimana Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono andati in tribunale per firmare le carte del divorzio. Ora, attraverso il social, la showgirl argentina fa chiarezza sulle motivazioni che hanno portato alla fine della relazione con il ballerino. Belen, pochi giorni fa, ha pubblicato una foto dei suoi genitori. La bellissima showgirl non ha apprezzato uno dei commenti dei fans, quello in cui un follower si è così espresso: “Peccato che tu non abbia preso da loro il senso del per sempre”. La showgirl e conduttrice ha risposto in prima persona, ribadendo che la decisione di divorziare è stata presa da Stefano De Martino.

In particolare la Rodriguez fa sapere che a decidere di concludere il rapporto sentimentale è stato lui. Se in passato aveva velatamente fatto capire che la scelta era stata fatta da Stefano, stavolta Belen risponde in maniera esplicita all’affermazione. In relazione alla fine delle nozze ha scritto: “Fino a prova contraria non è stata una mia scelta”. Poi ha aggiunto: “Dopodiché la vita ti aiuta a decidere, per conto delle proprie esperienze. Ahy ahy dio fai chiudere la bocca alla gente, che parla senza sapere. È così! Sempre la stessa cosa! Lo dico e lo ridico! Viviamo in un mondo al contrario, dove paga chi non deve pagare! Mamma mia!”

Stefano De Martino, ultime news.

Stefano De Martino, ex compagno della Rodriguez, in questi giorni è stato protagonista di un breve video promozionale, pubblicato sui social, per l’uscita nelle sale cinematografiche italiane del film ‘La La Land’ e ha parlato sia delle relazioni sentimentali che del suo grande amore per la danza. Riguardo la sua professione ha detto: “Ho sempre guardato mio padre ballare, anche se quando ero veramente piccolo mi piaceva guardarlo ma non pensavo di intraprendere quella strada. Dopo la prima ora, già dal primo attimo in cui ho messo piede in quella sala sentivo che mi trovato nel mio habitat naturale”.

De Martino si lascia andare anche ad una riflessione sull’amore e dichiara: “Quello che penso in realtà è questo: per avere successo devi essere una persona felice, penso che sceglierei sempre l’amore perché una persona infelice non arriva poi da nessuna parte… Il successo non ti può porta all’amore, l’amore ti può portare al successo però”.