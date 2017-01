Caterina Balivo, abito floreale a Detto Fatto di oggi, martedì 31 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, martedì 31 gennaio 2017. Caterina Balivo torna puntuale alle 14 con un’altra puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone tanti interessanti tutorial. Anche oggi Caterina stupisce con un nuovo, bellissimo outfit dallo stile romantico. La conduttrice ha infatti scelto un abito corto con scollo a V, maniche lunghe e fantasia floreale sui toni del rosso e del blu su sfondo nero. A completare il look sono delle bellissime ed eleganti décolleté rosse a punta con alto tacco a spillo. Per quanto riguarda gli accessori, Caterina indossa un gioiello molto originale al collo sui toni dell’oro: in questo modo dona luce all’outfit.

Caterina Balivo, i capelli per la puntata di Detto Fatto del 31 gennaio 2017.

Caterina Balivo porta i capelli con un long bob di estrema tendenza, e per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 31 gennaio 2017, la conduttrice ha scelto di portare i suoi capelli sciolti con piega liscia, per un effetto raffinato e romantico.