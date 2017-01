Coppa Italia, quarti di finale: probabili formazioni di Inter-Lazio e Roma-Cesena. Oggi, martedì 31 gennaio 2017, torna la Coppa Italia con la sfida valida per i quarti di finale tra Inter e Lazio, alle 20:45 presso lo Stadio G. Meazza di Milano. I nerazzurri hanno eliminato il Bologna ai tempi supplementari, vincendo 3-2. La Lazio ha sconfitto il Genoa in casa per 4-2. Stefano Pioli ha centrato 8 vittorie consecutive (tra campionato e Coppa Italia) e ha dichiarato di puntare molto alla Coppa Italia, ma non rinuncerà a fare un po’ di turnover.

Carrizo prenderà il posto di Handanovic tra i pali e ci saranno occasioni importanti per Medel, Santon, Banega e Eder. Probabile panchina per Gabigol, che non riesce a trovare continuità con la maglia nerazzurra. I biancocelesti sono in piena emergenza, perchè mancheranno Milinkovic-Savic, Keita, Lombardi e forse anche Marchetti. Simone Inzaghi non rinuncia al suo classico 4-3-3, Murgia giocherà a centrocampo e Lulic farà parte del tridente offensivo con Felipe Anderson e Immobile punta centrale.

La vincente tra Inter e Lazio affronterà la vincente tra Roma e Cesena, che si sfideranno nell’altro quarto di finale di domani, mercoledì 1 febbraio 2017, alle 21:00 presso lo Stadio Olimpico. La squadra di Spalletti ha eliminato agli ottavi di finale la Sampdoria con un netto 4-0, mentre i romagnoli hanno sconfitto a sorpresa il Sassuolo vincendo 2-1 al Mapei Stadium. I giallorossi giocheranno con Alison tra i pali, Mario Rui, Paredes, Strootman e Bruno Peres a centrocampo, mentre in attacco potrebbero giocare titolari Totti ed El Shaarawy.

Tornerà titolare Manolas in difesa, dopo l’esclusione di Genova. Il Cesena è attualmente al quartultimo posto in classifica in serie B, a pari punti con la terzultima. Andrea Camplone schiererà Ciano e Cocco in attacco. Impegno agevole per la Roma che non vince un trofeo da 9 anni e sogna di giocare la finale in casa. Diretta TV: stasera alle 20:45 Inter-Lazio su Rai 1; domani alle 21:00 Roma-Cesena su Rai 2.