Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, martedì 31 gennaio 2017: cucina, moda sposa, sport. Torna oggi Detto Fatto, la seguitissima trasmissione di Rai 2 condotta da Caterina Balivo. Oggi 31 gennaio Alessandro Servida ci prepara una crostata: non si tratta, però, di una normale crostata, ma di un dolce speciale. A Detto Fatto torna Gianni Molaro, che oggi si rende protagonista di un tutorial molto speciale. La signora Caterina, già ospite di Detto Fatto per un cambio look, ha deciso di donare il suo abito da sposa ad Ilenia, una ragazza che non ha la possibilità di comprare l’abito da sposa dei suoi sogni. A Detto Fatto oggi c’è un grande ospite: si tratta del campione Jury Chechi, che ci parla del suo percorso da grande atleta.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 31 gennaio 2017: cura dei capelli, cucina.

Morena Lo Giudici a Detto Fatto ci spiega come nascondere i capelli bianchi non utilizzando il colore, e ci mostra come realizzare un trattamento rilassante. Detto Fatto prosegue con Ilario Vinciguerra che oggi ci propone una zuppa di pesce con cozze, seppie, cannellini e pane integrale ai 7 cereali.