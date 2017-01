Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di mercoledì 1°febbraio 2017

Guida tv completa di mercoledì 1 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 1°febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il varietà Music Quiz. Su Canale 5, invece, vedremo lo spettacolo Music. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di mercoledì 1 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda il varietà condotto da Amadeus Music Quiz. Due squadre, formate ciascuna da otto personaggi famosi, si sfidano tra di loro per aggiudicarsi un disco d’oro di plastica. Su Rai 2 verrà trasmessa la partita di calcio della Tim Cup: la Roma affronterà il Cesena, e la squadra vincente approderà in semifinale. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Chi l’ha visto, l’attesa trasmissione di Federica Sciarelli che propone casi nuovi e casi irrisolti.

La guida tv di mercoledì 1 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Il piccolo Lord. Cedric Errol è un orfano di padre di sette anni. Il padre apparteneva ad una famiglia nobile con cui aveva rotto i rapporti ma, quando lo zio Bevis muore, Cedric diventa l’erede universale di tutti i beni della famiglia, ottenendo il titolo di Lord Fauntleroy. Il bambino deve lasciare New York per trasferirsi in Inghilterra, e va a vivere con il nonno. Dopo le difficoltà ed i pregiudizi iniziali, il rapporto tra Cedric e il nonno diventa sempre più profondo, ed i due iniziano ad amarsi molto.

Su Canale 5 andrà in onda il programma Music. La trasmissione è condotta da Paolo Bonolis, e verranno riproposte le più belle canzoni degli ultimi anni. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film The final C.S.I: Immortality. Il pianeta Krypton presenta un nucleo molto instabile, e a causa di ciò sta andando incontro alla sua fine….

Guida tv: i programmi tv di mercoledì 1 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Mercoledì sera, 1 febbraio 2017, su La7 andrà in onda La Gabbia open, trasmissione condotta da Gianluigi Paragone.