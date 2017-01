Isola dei Famosi 2017: il ballottaggio tra Giulia e Desiree. Il numero dei naufraghi di questa Isola dei Famosi 2017 non è ancora completo. In ballottaggio sono due ragazze. Giulia Calcaterra e Desiree. Chi entrerà tra le Sballottate? Per Luxuria, più che entusiaste, paiono morire di freddo. Entra Giulia Calcaterra con il 54%. La povera Desiree Popper non è entrata al ballottaggio all’Isola e neanche al Grande Fratello. Desiree aveva fatto presente di voler partecipare a quest’avventura targata Isola dei Famosi 2017 per combattere dei fantasmi del passato. Quando gli italiani scelgono Giulia l’opinionista Luxuria non si lascia scappare l’occasione e domanda all’eliminata: “ Quali sono i fantasmi che volevi combattere? . Lei piange e dice: “Mi sono trovata uno dei naufraghi fisicamente uguale a mio padre, motivo per cui me ne sono andata dal Brasile. E’ Raz Degan“. Luxuria la ascolta e dichiara: “Puoi combattere i tuoi fantasmi anche in Italia”.

L’altra domanda dell’opinionista Luxuria solleva qualche perplessità: “ Avete dormito insieme voi due o avete avuto contatti con gli altri naufraghi”. L’eliminata Desiree fa presente di aver conosciuto gli altri naufraghi ma il tutto rimane avvolto da un alone di mistero. È Giulia Calcaterra la nuova naufraga che affronterà questa avventura, direttamente protagonista dell’Isola degli evoluti.