Isola dei famosi 2017: le condizione climatiche scoraggiano i naufraghi. Nella puntata di oggi del reality show dell’Isola dei Famosi 2017 le condizioni meteorologiche continuano ad essere nemiche. Anche il rinvio di questa prima puntata non comincia proprio nel migliore dei modi. La De Grenet però si mostra positiva e combattiva: “E’ stata la peggiore notte della nostra vita”. La Marcuzzi fa una precisazione: “Ieri avete ottenuto un kit extra e comunque di voi hanno minacciato di andarsene. Sull’Isola quello di cui avete bisogno ve lo dovete procurare e meritare. E’ la prima volta che noi abbiamo agevolato questa situazione perché vi avevamo fatto una specie di sorpresa mandandovi lì un po’ prima. Non è mai successo che siano arrivati sull’Isola caffè e cose di questo genere. Chi si vuole ritirare lo dica ora o resti in gara alle condizioni di questo programma. Sapevate tutti che sarebbe stato difficile, molti di voi hanno parlato con ex concorrenti, non è un resort a cinque stelle, ci sono grandi difficoltà. Non giocate sulla cosa di andarvene, magari ricatto è una parola forte…”.

La De Grenet fa presente che il problema più grosso che hanno avuto è stato avere abiti bagnati, quindi chiedevano eventualmente un cambio asciutto caldo. Il peggio è stato superato, peggio di così non potevamo cominciare.

Isola dei Famosi 2017: Ceccherini minaccia di andar via…

Anche l’opinionista Luxuria dice la sua: “L’Isola sarà un’esperienza fantastica solo se vorrete viverla. Se no andavate in un albergo”. La Marcuzzi in cerca di Ceccherini che è dietro una palma… Poi rassicura tutti: “Il sole dovrebbe arrivare domani”. Ceccherini minaccia di ritirarsi: “Non mi va più, Luxuria che fa tutte le volte le lezioncine… Anch’io l’ho fatta in passato. E’ facile parlare da lì. Questa non è più un’Isola, ma un garage. I cocchi non si possono più prendere… Comunque io rimango“. Ovazione in studio.