Isola dei Famosi 2017: tutte le novità e le regole dell’isola. Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017 tante sono le novità. La conduttrice Alessia Marcuzzi appare contenta nel parlare della sua “Isola antropologica. Ma non solo, i naufraghi potranno sperimentare e vivere in un’Isola primitiva, della caverna, dei metalli. I concorrenti vengono presentati da schede-rvm insolite… sul lettino dello psicanalista. Comincia Ceccherini: “Sono affetto dalla sindrome di Tourette e dico sempre quello che penso”. Altra novità di questa nuova edizione dell’lsola dei Famosi 2017 è la presenza di un comitato scientifico di questa Isola antropologica. La Marcuzzi scherzosamente garantisce che “è tutto sotto controllo”.

La Dottoressa Tibi del Comitato scientifico fa un po’ Dottore di Affari Tuoi. Deve stabilire il grado evolutivo dei concorrenti, ma ha un aspetto un po’ insolito: la nostra dottoressa è una scimmia. Appresa la notizia su twitter piovono commenti indignati. I naufraghi non devono sapere nulla di lei. Se batteranno nel tempo la Dottoressa Tibi possono andare nell’Isola delle Caverne, se no devono restare in quella primitiva.

Isola dei Famosi 2017: le prime prove per i naufraghi e piccante scambi di battute.

I naufraghi sono sottoposti a una prova di memory e in base al tempo che impiegheranno per ricomporre la sequenza di simboli, in base al tempo che invece impiegherà la nostra dottoressa Tibi saranno dichiarati evoluti o non evoluti. Tra una prova è l’altra si assiste anche a un simpatico scambio di battute che vede protagonisti Dayane Mello e Stefano Bettarini. Dayane Mello ha riferito che Stefano Bettarini è l’uomo più bello dell’Isola. L’ex calciatore dichiara che ha già dato e cercherà di stare tranquillo, anche se un mezzo sorriso gli appare in volto…