Isola dei Famosi 2017, tutto rimandato a stasera: news e commenti dopo la tempesta. Tutto da rifare… o meglio deve ancora cominciare la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi 2017. La prima puntata programmata per ieri sera su Canale 5 è andata in onda ma non ha contenuto più di un saluto alle celebrities sbarcate in Honduras e colpite dalla pioggia torrenziale. Come due anni fa Alessia Marcuzzi ha dovuto dare appuntamento ai telespettatori ad un’altra puntata dell’Isola dei famosi 2017 a causa della tempesta tropicale.

Isola dei Famosi: ultime news e commenti.

A causa della pioggia copiosissima e della tempesta l’Isola dei Famosi 2017 ha subito uno slittamento di programmazione ed andrà in onda stasera 31 gennaio 2017 su Canale 5 in prima serata. Da trasmissione “antropologica” l’Isola è diventata dunque “meteorologica” come sottolineato da Alessia Marcuzzi. Non pochi su twitter hanno commentato con ironia l’accaduto facendo balzare l’Isola primissima in tendenza. “La prima volta poteva essere originale e divertente. Il centesimo anno di fila siete solo ridicoli”, “secondo me domani diranno che è stato tutto uno scherzo epico finito malissimo e che alvin mara e alfonso ci sono ancora”, “L’isola dei famosi è come le gioie. Speri sempre che ne arrivi una, ma si rimanda sempre al giorno dopo” scrivono gli utenti di Twitter divertiti. La tempesta sull’Isola è verissima. Si rimanda a stasera.