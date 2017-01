La prova del cuoco di oggi 31 gennaio 2017: anticipazioni e ospiti del giorno

La Prova del cuoco: la puntata di oggi martedì 31 gennaio 2017. Tutto pronto per una nuovissima puntata de La prova del cuoco, al trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 con Antonella Clerici ed i suoi simpatici ospiti. Tra ricette, sfide e battute anche oggi, nella puntata del 31 gennaio 2017, ci divertiremo a scoprire i segreti della cucina targati La prova del cuoco. A breve conosceremo tutte le novità e gli ospiti del giorno a La prova del cuoco.

La prova del cuoco: le anticipazioni di oggi martedì 31 gennaio 2017. Sfida Anna contro Anna?

Come ogni martedì oggi vedremo una nuova sfida tra Anna Moroni ed Anna Serpe a La prova del cuoco. Quale sarà il tema del giorno? Lo scopriremo tra poco. Appuntamento alle 11.50 con l’anteprima de La prova del cuoco, la ricetta sprint e l’almanacco di Antonella Clerici. A breve conosceremo gli ospiti in studio a La prova del cuoco di oggi martedì 31 gennaio 2017. Ieri in onda una esilarante super sfida di Carnevale Toscana contro Emilia Romagna con le squadre composte da Daniele Persegani e Alessandra Spisni e Luisanna Messeri e Cesare Marretti. Il Carnevale è arrivato a La prova del cuoco e anche oggi vedremo tante ricette per la festa più attesa di febbraio. Marco Bianchi ieri ha preparato dei delicatissimi pizzoccheri light mentre per la rubrica Disastri in cucina con Riccardo Facchini Elisabetta ha preparato involtini alla pizzaiola.