Riforma delle pensioni, le ultime novità. La riforma delle pensioni è stato uno dei temi affrontati nel corso del direttivo unitario di Cgil, Cisl e Uil che si è tenuto a Pescara. Al centro dell’assemblea c’ è stato il verbale di intesa governo-sindacati del 28 settembre scorso sulle pensioni e sullo stato delle relazioni industriali: rinnovo contratti e applicazione degli accordi su rappresentanza e rappresentatività.

Sandro Del Fattore, segretario generale della Cgil Abruzzo, ha precisato che nel verbale di sintesi ci sono interventi che sono stati messi in atto subito, come ad esempio quello sulla quattordicesima mensilità per i pensionati ed il cumulo gratuito dei contributi ed altri ancora da compiere. Per il sindacalista:”C’è bisogno di strumenti di garanzia per i lavoratori che hanno carriere discontinue e rischiano di avere una futura pensione molto bassa e questa è una grande ingiustizia. Inoltre bisogna riconoscere i lavori gravosi”. Del Fattore ha precisato che la Cgil non condivide la misura per le pensioni anticipate contenuta nella Legge di Bilancio, l’Ape “perchè non è una risposta all’uscita flessibile dal pensionamento”. “Noi vogliamo un’uscita flessibile”, ha precisato. “L’Ape è uno strumento finanziario”, ha concluso.

Pensioni anticipate, i nati nel ’52.

La norma sulle pensioni anticipate dei nati del ’52, è soggetta ad un’interpretazione restrittiva da parte dell’Inps, che limita di molto la platea dei lavoratori che possono andare in pensione anticipata a 64 e 7 mesi in deroga alla normativa prevista nella legge Monti-Fornero. Tale posizione dell’Inps sulle pensioni anticipate penalizza soprattutto donne. La questione delle pensioni anticipate dei nati nel 1952 è stata sollevata recentemente dall’Inca-Cgil, che ha definito l’interpretazione dell’ente previdenziale “arbitraria e ingiustificatamente restrittiva”.

Morena Piccinini, presidente Inca, sulle pensioni dei nati nel ’52 ha precisato:”Peraltro, data l’esiguità della platea dei potenziali beneficiari non può essere evocato neppure il cosiddetto “debito implicito”, che sembra preoccupare molto il Presidente Boeri”. “Perciò, l’interpretazione restrittiva è del tutto fuori luogo”, ha puntualizzato.

Pensioni. il duro attacco dell’Inca all’Inps.

Il presidente dell’Inca, Morena Piccinini, nell’affrontare la vicenda delle pensioni anticipate dei nati nel ’52 ha duramente criticato l’operato dell’Inps, che a suo dire “ha un di un atteggiamento di onnipotenza con il quale si arroga, soprattutto negli ultimi anni, il diritto a dispensare giudizi sull’operato del Governo o sulle leggi, che non gli compete”.”Sarebbe auspicabile, piuttosto, che l’Istituto si occupasse di più di far funzionare in modo efficace ed efficiente la propria macchina emanando in tempo, per esempio, le circolari applicative su provvedimenti, già leggi dello Stato, i cui ritardi non sono un problema “tecnico” secondario; soprattutto per coloro, come i patronati, che hanno il compito di tutelare un’adeguata assistenza previdenziale e socio assistenziale a milioni di cittadini”, ha precisato.

Per Piccinini: “I soli annunci, come gli invii massivi di messaggi su Spid, Mia pensione o Ape non rappresentano di per sé la garanzia di un diritto; piuttosto sembrano apparire come “pubblicità ingannevole”, se non sono preceduti da una corretta e puntuale modalità di applicazione delle norme cui fanno riferimento. L’Inps deve continuare ad essere l’Istituto previdenziale pubblico al servizio dei cittadini. Non può trasformarsi in un trampolino di lancio per ambizioni carrieristiche personali, estranee ai compiti istituzionali che le leggi dello Stato italiano gli attribuisce”.

Pensioni, benefici fiscali a favore delle vittime del dovere.

L’Inps ha reso noto che la Legge di Bilancio 2017 ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 n. 206/2004 in materia di esenzione dall’imposta sui redditi nonché dalle addizionali regionali e comunali.

Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta 2017, a favore dei soggetti destinatari, titolari dei trattamenti pensionistici diretti, o ai superstiti, l’esenzione fiscale dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali, ed il rimborso delle ritenute già operate, verranno applicati d’ufficio, con lavorazione a livello centrale.

Sui ratei di pensione del 2017, continueranno tuttavia ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016.

Pensioni, cumulo gratuito. Le precisazioni di Inarcassa.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Inarcassa, ha diramato una nota informativa circa la misura contenuta nel pacchetto pensioni della Legge di Bilancio 2017: il cumulo gratuito. Si legge nella nota: “La legge di stabilità 2017 – a partire dal 1° gennaio 2017 – ha esteso il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto a suo tempo dall’articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013.

Il cumulo è un meccanismo, che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria. La nuova norma consente al libero professionista la possibilità di cumulare, senza nessun onere, i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti gestioni (INPS, INPDAP, Casse professionali, Gestione Separata INPS), al fine di riconoscere un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo previdenziale.

Come per la totalizzazione, fatta eccezione per le finestre, il cumulo deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative, e la liquidazione del trattamento è a carico dell’INPS.

Inarcassa è in attesa della pubblicazione delle disposizioni attuative, e dell’attivazione – da parte dell’INPS – della procedura necessaria per la verifica dei requisiti da parte di tutti gli enti previdenziali coinvolti, propedeutica al pagamento del trattamento pensionistico”.

Pensioni, cumulo gratuito. Le perplessità di Adepp.

Sempre in tema di pensioni e cumulo gratuito, l’Adepp, associazione che rappresenta 19 casse professionali, mantiene una posizione di attesa nel giudicare la misura sulle pensioni che prevede il cumulo gratuito dei contributi. Come riportato da “Il Sole 24 ore”, Alberto Oliveti, presidente dell’Adepp, ha affermato:”Se questo intervento impatterà sui nostri conti siamo di fronte ad un ‘ingerenza nella nostra autonomia che potrebbe mettere a rischio i nostri equilibri”. Oliveti ha scritto ai ministeri del lavoro e dell’economia per ottenere un incontro illustrativo della norma e delle sue implicazioni.