Tagli capelli corti 2017, come capire se un taglio corto è adatto a noi. Le proposte tagli di capelli per questo 2017 sono moltissime e spaziano dai lunghi e fluenti ai corti e cortissimi. I tagli di capelli corti in particolare, sono stati molto apprezzati negli ultimi anni e continuano ad essere di grandissima tendenza anche nella prossima stagione primavera estate 2017. Un taglio di capelli corto è sicuramente molto molto pratico da gestire ed acconciare e per questa ragione moltissime donne decidono di darci un taglio netto. Prima di procedere con una scelta così drastica è però opportuno valutare se un taglio di capelli corto stia bene o meno con la fisionomia del nostro viso e con la nostra struttura fisica; questi due elementi non vanno infatti assolutamente sottovalutati, vediamo perchè…

Tagli capelli corti 2017: è bene evitare nel caso in cui la nostra fisicità sia importante.

I tagli di capelli corti sono sempre stati molto apprezzati e sin dal passato sono sinonimo di stile ed eleganza, ma non sempre si sposano alla perfezione con il nostro viso e con la nostra struttura fisica e prima di optare per un taglio di capelli corto dovremmo tenere in considerazione svariati fattori. Un taglio di capelli corto è perfetto per tutte le ragazze dal viso sottile e dalla struttura fisica esile, in quanto, nel caso contrario, un taglio corto non camufferebbe il difetto. Se il nostro viso è pieno, così come la nostra fisicità, è bene mantenere la linea del taglio sotto il mento, così da riproporzionare i volumi. Nel caso in cui il nostro viso sia molto squadrato è bene evitare, in quanto un taglio corto non nasconderebbe l’inestetismo. Esiste da sempre un mito che è bene sfatare, in quanto non è vero che un taglio di capelli corto ringiovanisce, anzi: superati gli anta non fa altro che accentuare il tutto…