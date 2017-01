Tagli capelli corti e pixie cut, tendenze tagli e styling Inverno 2017. Per la Primavera Estate 2017 le dive dello spettacolo ma anche tutte le donne potranno sbizzarrirsi con nuovi tagli di capelli proposti sulle passerelle e rinnovare il proprio hair look, anche con tagli di capelli corti, versatili, pratici ma anche estremamente femminili. Le proposte della Primavera – Estate 2017 puntano molto su tagli di capelli corti e medi, in particolare sul bob, nella versione dell’intramontabile caschetto.

Tagli capelli corti Inverno 2017, gli styling delle dive.

Anche in questo periodo invernale molte dive puntano il proprio look su tagli di capelli corti e pixie cut, che impazzano tra le dive del grande schermo. Fan assoluta dei tagli di capelli corti è la bellissima attrice, che sceglie un look molto raffinato, optando per una colorazione biondo platino, che risalta con un carnagione chiarissima e con i suoi occhi grandi, molto intensi. La bella Michelle pubblica sul suo profilo Instagram splendidi scatti in cui si vede in primo piano il suo taglio corto, portato quasi sempre con un stylng liscio, ordinato con riga laterale. Un look davvero glamour!

Di recente Michelle Williams per il film ‘Manchester by the sea‘ ha ricevuto una candidatura agli Oscar nella categoria Miglior Attrice non Protagonista proprio per il suo ruolo nell’acclamato film drammatico, ma ha confessato di non aver mai visto la pellicola per intero. “Ho visto alcune scene. Non ho visto però tutto il film”, ha rivelato Michelle. In ogni caso la Williams ha intenzione di vedere l’opera che ha ricevuto ben sei nomination agli Academy Awards.

A The Wrap la Williams ha anche ammesso di essere stata sorpresa dal successo della pellicola diretta da Kenneth Lonergan, che racconta la storia di uno zio che si prende cura del nipote dopo la morte del padre di quest’ultimo. Mai l’attrice si sarebbe aspettata una pioggia di nomination così: “Mi piacciono tantissimo i set come questo, sono quelli in cui mi trovo meglio. Era una produzione indipendente con budget limitato. Eravamo al freddo, affamati e stanchi. Ma credevamo in Kenny“.

Tagli capelli corti e pixie cut, tendenze tagli e styling Inverno 2017 1 su 10