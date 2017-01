Tagli di capelli corti e cortissimi 2017: le mille sfumature e i nuovi look della prossima stagione

Tagli di capelli corti e cortissimi 2017: le tendenze della prossima stagione. Tutto pronto per l’arrivo della primavera con tante novità soprattutto in fatto di capelli, tagli e nuove creazioni degli hairstylist. I tagli di capelli corti saranno ancora e sempre di tendenza, declinati in nuove versione tutte da provare. Anche le acconciature afro saranno uno dei trend inossidabili del 2017, dai cortissimi ai medio corti.

Tagli di capelli corti 2017: le tendenze e novità.

Tra le proposte delle nuove collezioni dell’hairstyle scopriamo nuovi tagli di capelli che virano verso l’alto, pixie in chiave punk e nuove strutture. Unica regola: giocare con il colore, schiariture e magie in grado di far risultare meglio i lineamenti. Con i tagli di capelli corti della prossima primavera estate si potrà infatti dare spazio alla fantasia con balayage o ecaille nonostante le chiome più corte. In foto una delle immagini per il look della campagna ultra Edge di Wella per la primavera estate 2017. Una afro hair in piena regola bellissima ed intrigante che nella prossima stagione conquisterà tutte e sostituirà le modalità classiche di taglio.