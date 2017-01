Tagli di capelli corti primavera estate 2017: il bob trionfa. Le ultime tendenze di capelli primavera estate 2017 già impazzano su siti e passerelle, anche se per l’arrivo dei climi miti e della bella stagione manca ancora qualche mese. Ma è meglio partire in anticipo per non rischiare poi di falsi cogliere impreparate. Il bob trionferà in tutte la sue varianti: il caschetto non passerà mai di moda. Il bob, anche detto “french-y”, poiché la prima a portarlo fu Polaire un’attrice francese, sarà tra i top ten dei tagli di capelli must have 2017. Basta guardare alle sfilate della prossima primavera estate, una su tutte quella di Jeremy Scott, designer di Moschino. L’importante è puntare su un taglio audace in grado sì di rompere gli schemi, ma anche di essere gestito nella vita di tutti i giorni.

Tagli da capelli corti primavera estate 2017: come gestire il caschetto ed essere sempre pefette.

Il bob o caschetto è uno dei tagli più alla moda e che il più delle volte sta bene a tutte. Gestire questo taglio di capelli, per essere sempre alla moda e perfette, prevede pochi semplici accorgimenti. Ecco allora tre suggerimenti how to per il caschetto: realizzate la piega con una spazzola tonda così che il taglio non sembri troppo geometrico ma abbia un’allure più disordinata e femminile; vaporizzare un prodotto ad e pettinate i capelli con un pettine di legno; se volete un effetto più definito utilizzate una ferro tondo di grosse dimensioni così da creare un po’ di volume.