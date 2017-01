Tempesta d’Amore Anticipazioni martedì 31 gennaio, mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio 2017. «André molestatore?» Attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore vediamo che André è stato coin volto da uno scandalo la cui notizia si sta propagando a macchia d’olio. Perfino i giornali ne parlano! Accusato da Nadine di molestie, lo chef – sindaco rifiuta di dimettersi per non dare alcuna parvenza di verità alle accuse della donna. Cerca inoltre qualcuno che possa testimoniare a suo favore per spezzare il cerchio delle accuse.

«L’aiuto di Melli». Tempesta d’Amore Anticipazioni martedì 31 gennaio, mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio 2017.

Tuttavia il piano per incastrare André è così ben congegnato e reso credibile, che le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che perfino Michael si rifiuta di aiutarlo. Chi invece si schiera senza esitare a favore di Konopka è Melli, che vuole fargli capire quanto ci tenga a lui. Tuttavia per il momento André non realizza il valore che Melli sta attribuendo a questo sostegno. Dopo tutto le aveva detto di dimenticare quel che era successo tra di loro.

«Tra le braccia di David». Tempesta d’Amore Anticipazioni 31 gennaio e 1, 2 febbraio 2017.

Quando si viene a sapere che Melli intende testimoniare per André, Alfons le chiede spiegazioni, temendo che la figlia gli stia nascondendo qualcosa. Intanto Adrian non riesce a capire per quale motivo Clara si è arrabbiata con Desirée, che sta cercando di spingerla tra le braccia del fratello. In seguito la giovane Morgenstern trova delle cose in comune con David e pian piano tra i due si crea una certa complicità.