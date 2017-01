Tendenze moda primavera estate 2017: i colori ed i modelli di tendenza, i must have della prossima stagione

Moda primavera estate 2017, modelli must have per la prossima stagione. Nella speranza che questo inverno lasci spazio ai primi caldi vediamo quali sono le tendenze moda per questa primavera estate 2017. I colori ed i modelli proposti sono davvero moltissimi e si adattano ai gusti di tutte le donne, dalle più dinamiche e colorate a quelle più classiche. Tra i colori di tendenza più audaci in questa primavera estate 2017 ci sono il lampone, il rosso ed il fucsia ed il giallo limone. Impazzano anche tutti i colori metallici, presenti in borse, scarpe ed accessori. Toni accesi e contrasti evidenti anche nella tendenza del color blocking, in cui gli accostamenti cromatici azzardati la fanno da padrone. Il colore must have scelto da Pantone per questa primavera estate 2017 il Greenery, un verde chiaro tendente al giallo, simile al verde mela. Per tutte le donne che non se la sentono di osare con queste colorazioni iper vivaci ci sono comunque tutti quei colori intramontabili come il beige, il bianco, il panna ed il tortora

Tendenze moda primavera estate 2017: tutte le tendenze della prossima stagione.

Tra le tendenze moda di questa Primavera estate 2017 impazza il Boho Style, che riprende i capi must have degli anni ’70 come il denim, il pizzo, il camoscio, i nastri colorati e le fantasie in generale. Questo stile, simile a quello Gypsy ci propone frange svolazzanti, piume, nastrini, alamari dorati e accessori per i capelli. Anche le pieghe risentono di questa influenza boheme è gli styling proposti per questa primavera estate 2017 sono tutti sbarazzini e dall’aria messy. Per quanto riguarda altre tendenze moda di questa primavera estate 2017 c’è un forte ritorno di anche degli anni ’80 e ’90. Gonne ed abiti plissettati, spalline gonfie ed abiti monospalla sono di grandissima tendenza, così come la vita alta ed i pantaloni ambi, magari abbinati ad una zeppa.