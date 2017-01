Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: tutto quello che accadrà nella puntata di oggi 31 gennaio 2017

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le esterne di Luca e Manuel. Nella puntata di ieri del trono classico di Uomini e Donne si è dato largo spazio a Sonia Lorenzini, e la conoscenza dei suoi corteggiatori, nonché ampio spazio hanno avuto anche i confronti con Alessandro C. Oggi, molto probabilmente si passerà a Luca Onestini e poi a Manuel Vallicella. Luca porta in esterna Angela, Giulia e Soleil, la prima decide di eliminarsi in quanto pensa che il tronista si soffermi troppo sul lato estetico e inoltre si accende una discussione sul fatto che lei non abbia detto di fare la modella. L’esterna con Soleil è andata bene, mentre con Giulia non è finita nel migliore dei modi perchè il tronista si è infastidito quando ha saputo che Manuel negli studi di Uomini e Donne ha avuto un fare ammiccante. In più pare che la corteggiatrice conservi buoni rapporti con il suo ex fidanzato.

Si passa poi a Manuel che si dice molto soddisfatto delle sue esterne con le due nuove corteggiatrici, Marika e Francesca, oltre a loro due ha anche portato Carmen.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: svolti e riscontri del trono over.

Intanto nel trono over, dopo l’addio di Francesco Turco, si assiste a un nuovo riavvicinamento tra la dama torinese Gemma Galgani e il gabbiano Giorgio Manetti. Inoltre, Barbara De Santi, che ha abbandonato da un po’ gli studi Mediaset, torna nuovamente in pista puntando il dito verso la dama torinese attraverso i social. Gemma non ha replicato alle parole della presunta rivale, precisando di apportare delle distinzioni da quella che è la vita reale e quello che rimane il mondo dei social. La De Santi inoltre ha postato in video in cui muoveva accuse pesanti, parlando di voci arrivate al suo orecchio di persone molto vicine a Gemma, finendo col definire la Galgani una persona instabile e reduce di un esaurimento nervoso. In quella occasione Gemma si arrabbiò moltissimo e il tutto terminò con un bicchiere d’acqua addosso a Barbara. Quale sarebbe l’intenzione della De Santi?