Amnistia e indulto, carcere e detenuti: le news ad oggi 1 febbraio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news a lunedì 31 gennaio 2017. Non ci sono grandi novità riguardo all’esame congiunto della Commissione Giustizia in Senato dei ddl amnistia e indulto se non le consuete calendarizzazioni. Intanto la situazione nelle carceri italiane ad oggi 1 febbraio 2017 non presenta miglioramenti, ecco le ultime notizie.

Carceri e detenuti, le ultime notizie ad 1 febbraio 2017.

Fa discutere la morte di Crescenzi Stefano, detenuto all’Ospedale Don Bosco di Napoli che, nonostante le ripetute richieste di scarcerazioni ha terminato il suo percorso di vita. Secondo quanto riportato da Internapoli, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nominerà un collegio di esperti. Il giorno 2 febbraiosarà conferito l’incarico per accertare le cause della morte.

Si discute di carcere anche a Trento. Secondo quanto riportato dal Corriere del Trentino, Lorenzo Dellai, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, si è riferito alla situazione della struttura di Spini. Si è parlato della questione relativa alla situazione all’interno delle carceri. La presidente della Corte d’appello Gloria Servetti ha posto l’accento proprio sulla situazione carceraria, secondo quanto riportato dal Corriere del Trentino. “Nel 2016 a Spini si è registrata una presenza massima di 360 detenuti e una minima di 250 (erano 256 e 218 nell’anno precedente), con il 67% di stranieri, superiore al limite di capienza di 240 persone concordato da Provincia e Stato” spiega Servetti.

Walter Viola (Progetto Trentino) ricorda: “il garante non ha la chiave di accesso ai problemi strutturali del carcere, dal sovraffollamento alla carenza di organico, all’interrelazione col tessuto sociale, che vanno risolti in altro modo”. Insomma, anche a Trento l’attenzione sulla questione carceri è molto alta.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.