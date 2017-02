Anticipazioni Beautiful Trame della settimana del 6, 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017. «Dal lunedì al sabato» Care amiche ed amici fan dell’edizione italiana di The Bold And The Beautiful, vediamo insieme che cosa ci riservano le anticipazioni della madre di tutte le soap opera relative alle prossime puntate in onda dal 6 all’11 febbraio 2017 in prima visione assoluta su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 dal lunedì al sabato.

Le anticipazioni sulle trame di Beautiful rivelano che Eric, Liam e Wyatt sono arrivati a Montecarlo in compagnia di Steffy. E sarà proprio nel Principato di Monaco che verrà annunciato il ritorno ufficiale del patriarca di casa Forrester alla guida dell’azienda di famiglia. L’assemblea accoglie la notizia con grande entusiasmo, ma intanto Eric ha la testa altrove. Il ‘vecchio – nuovo’ amministratore delegato rivolge incessantemente i propri pensieri alla sua nuova fiamma, Quinn Fuller. I nostri occhi sono puntati anche su Steffy e Wyatt, che trascorrono momenti di grande felicità e sintonia a Montecarlo, mentre l’ineffabile Quinn arriva a Montecarlo di nascosto: alla sua maniera, insomma!

