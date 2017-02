Anticipazioni Il Segreto Trame della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017. «Un falso allarme per Hernando». Come preannunciato dalle anticipazioni de Il Segreto, il nuovo personaggio Hernando Dos Casas, deciso a scoprire la verità riguardo alla morte dei suoi più cari amici, i Mella, riceve una notizia per lui ancora più tragica. Sua moglie – Camila Valdesace – ha perso la vita in un terribile incidente! Ma appena qualche giorno dopo, una nuova telefonata smentisce la notizia: la donna è viva, fortunatamente per lui!

«Un chimico a Puente Viejo». Anticipazioni Il Segreto Trame della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017.

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano ancora un nuovo personaggio. È Elias, un chimico che va a Puente Viejo per studiarne le acque e riprendere l’opera interrotti dal compianto Conrado Buenaventura. Elias cerca anche di capire qualcosa del poco chiaro passato dell’attuale padrone, in particolare riguardo al suo matrimonio con la misteriosa Camila. Ma Dos Casas non apprezza le ‘indagini’ del chimico e si innervosisce.

«Matrimonio a… distanza?». Anticipazioni Il Segreto Trame della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017.

Ma ci sono ancora ulteriori clamorose anticipazioni de Il Segreto. Sembra che il matrimonio tra Camila e Hernando sia stato preparato a tavolino! Nozze senza amore, non solo, ma quando la donna arriva a casa di suo marito, invece di abbracciare lui si getterà – incredibilmente – tra le braccia dell’uomo sbagliato: il chimico Elias! E dunque la bella Valdesace non conoscere il marito! A quanto pare il loro matrimonio è stato celebrato a distanza, senza che i due si conoscessero!