Anticipazioni Una vita – Acacias 38 Trame della settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2017 – «Mauro degradato!» Continuano nelle anticipazioni di Una vita gli intrighi dei potenti e iniqui ai danni degli umili e giusti. Grazie alle macchinazioni di Cayetana, che ha riconquistato il favore della Regina, Mauro viene declassato a poliziotto di pattuglia. Nel frattempo, si mostra nella sua vita la sua fidanzata Humilidad, che tuttavia San Emeterio non ama e che intende sposare solo per pietà – la donna è molto malata – e per dovere, visti gli accordi presi con il padre di lei.

Mauro, secondo le anticipazioni di Una vita delle puntate della settimana a venire, bacia Teresa, per poi tirarsi improvvisamente indietro senza darle alcuna spiegazione. Allontanata senza un motivo, la bella maestrina si avvilisce e arriva quasi al punto di mollare tutto – le indagini e il progetto comune di scoprire come e perché le è stata rubata la sua identità – e di ritornarsene in convento, ma poi cambia idea e ritorna sui suoi passi.

Nel frattempo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano come Victor tenti di riavvicinarsi a María Luisa, ma con scarso successo, a causa delle manipolazioni di Lourdes! Ma presto questa vicenda vedrà clamorosi colpi di scena… Nel frattempo Martin, Casilda e Maximiliano, scoprono che il dottor Malia altri non è che un pericoloso impostore, e si prodigano per salvare Rosina dalle grinfie del sedicente chirurgo.