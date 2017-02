Antonella Clerici oggi in celeste a La prova del cuoco del 1 febbraio 2017

Antonella Clerici: in celeste lo splendido look del 1 febbraio 2017 a La prova del cuoco. La conduttrice de La prova del cuoco, Antonella Clerici, nella puntata di oggi su Rai 1 ha indossato un pullover celeste in una tonalità pastello molto delicata ed appropriata alla sua carnagione. Capelli legati in una ponytail bassa e trucco light per la protagonista della trasmissione del mezzogiorno di Rai 1.

Antonella Clerici oggi a La prova del cuoco indossa un pullover con sottogiacca leggero bianco e un paio di jeans. Tanti anche oggi gli ospiti della puntata quotidiana de La prova del cuoco: da Nat Cattelani che ha svelato i segreti di un buonissimo dolce con la pasta frolla a Daniele Persegani; Andra Mainardi insieme ad Antonella ha dato il via alla gara di oggi dello street food con protagoniste due specialità del Nord e del Sud. Appuntamento a domani con una nuova puntata de La prova del cuoco.