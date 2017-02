Caterina Balivo, look casual con jeans e camicetta a Detto Fatto di oggi, 1º febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, mercoledì 1° febbraio 2017. Caterina Balivo torna anche oggi con un anuova puntata di Detto Fatto, anche se oggi la trasmissione andrà in onda per un tempo minore: in questo modo, Rai 2 lascia spazio alla diretta dalla Camera dei Deputati. Detto Fatto prevede lo stesso, anche oggi, utilissimi tutorial. Caterina Balivo per la putnata di Detto Fatto di oggi ha stupito scegliendo di indossare un bellissimo outfit classico: la grintosa conduttrice ha indossato un jeans a zampa, una blusa bianca con motivi azzurri sullo scollo e dei graziosissimi tronchetti beige traforati con tacco largo.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 1° febbraio 2017.

Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, 1° febbraio 2017, ha scelto di portare i suoi capelli sciolti, con piega liscia e riga laterale, per un effetto ordinato e raffinato.