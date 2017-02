Coppa Italia, quarti di finale: risultato e cronaca di Inter-Lazio. La terza semifinalista della Coppa Italia 2016/17 è la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti espugnano San Siro ed eliminano a sorpresa l’Inter dell’ex Stefano Pioli nella gara unica valida per i quarti di finale di ieri sera, martedì 31 gennaio 2017. Partono bene i nerazzurri, che colpiscono un palo esterno con Kondogbia al 15′. Pioli scegli Palacio come unica punta e Banega al posto di Joao Mario. Panchina per il nuovo acquisto Gagliardini. Ma la Lazio scende in campo ordinata e pronta a ripartire con il tridente offensivo Lulic-Immobile-Felipe Anderson.

E’ proprio il talentuoso esterno brasiliano a sbloccare il risultato al 20′ con un colpo di testa, su assist del compagno di reparto bosniaco. I nerazzurri subiscono il colpo e rischiano di capitolare, ma la Lazio non ne approfitta. Al 23′ Ciro Immobile sbaglia un gol clamoroso davanti ad Handanovic dopo uno svarione di Miranda. Dieci minuti più tardi sempre Felipe Anderson si fa ipnotizzare dal portiere sloveno e non riesce a realizzare la doppietta. Nella ripresa Pioli inserisce Icardi e Joao Mario al posto di Palacio e Banega, ma la musica non cambia.

Al 48′ Parolo fallisce la terza occasione ghiotta tirando sopra la traversa a tu per tu con Handanovic. Ma il secondo gol della Lazio è nell’aria. Al 55′ il giovane Murgia, sostituto di Milinkovic-Savic lancia Immobile verso la porta. Il centravanti laziale prende posizione e brucia Miranda, che lo travolge a pochi metri da Handanovic. L’arbitro Guida non ha dubbi: rigore ed espulsione per il difensore brasiliano, in una notte da dimenticare per lui. Dal dischetto Lucas Biglia non sbaglia e si mette alle spalle una settimana di veleni e polemiche, dopo la lite col tifoso post Lazio-Chievo.

Lazio che domina la partita e rischia di chiuderla al 65′ sempre con Felipe Anderson che fallisce l’occasione. L’Inter riesce a reagire negli ultimi 25 minuti di gara, nonostante l’inferiorità numerica e accorcia le distanze con Brozovic all’84’, su assist del connazionale Perisic. Ma è troppo tardi. Passa la Lazio, che affronterà la vincente tra Roma e Cesena. Espulso Radu nel finale, per doppia ammonizione. Il rumeno alterà la sfida d’andata.