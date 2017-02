Dance Dance Dance, le novità e le anticipazioni della settima puntata di stasera, 1º febbraio 2017

Stasera, mercoledì 1° febbraio alle 21.10 torna Dance Dance Dance, il reality show condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni con in giuria Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens. Dance Dance Dance è giunto alla settima puntata. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di stasera, 1° febbraio 2017. Dopo le performance singole della scorsa settimana e l’ultimo posto in classifica, Tania Cagnotto e Giovanni Tocci sconteranno un turno di riposo forzato e saranno costretti a scoprire da spettatori nel backstage la coppia con cui dovranno duellare al Dance Off nell’8° puntata, che andrà in onda il prossimo 15 febbraio.

Le tre coppie rimaste in gara dovranno cercare di salvarsi dallo scontro ad eliminazione diretta con i tuffatori italiani ripartendo da una classifica azzerata e da una novità assoluta: si esibiranno simultaneamente, tutti insieme contemporaneamente, sulle note del celebre remix di A Little Less Conversation di Elvis Presley. Dopo questo primo giudizio, Clara Alonso e Diego Dominguez balleranno sulle note della mitica Roxanne deiPolice; Claudia Gerini e Max Vado vestiranno invece i panni di Olivia Newton-John e John Travolta in You’re the one that I want, tratta da Grease; infine, Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla saranno chiamati a reinterpretare Try di Pink.

Al termine delle performance verranno sommati i punteggi di tutte le esibizioni e la coppia che otterrà il punteggio più basso finirà direttamente al Dance Off nell’ottava puntata contro Tania Cagnotto e Giovanni Tocci dove una delle due coppie verrà eliminata senza possibilità di appello. Eccezionalmente, la prossima puntata andrà in onda il prossimo mercoledì 15 febbraio dopo una settimana di pausa.