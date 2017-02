Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di giovedì 2 febbraio 2017

Guida tv completa di giovedì 2 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda giovedì sera, 2 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 4. Su Canale 5, invece, vedremo lo spettacolo Music. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di giovedì 2 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction con Daniele Liotti Un passo dal cielo 4. Nuovi casi da risolvere a San Candido: polizia e forestale sono impegnati con il caso di un fotografo ucciso. Livia, intanto, ha un malore ma rifiuta di farsi curare in ospedale, e Francesco è molto preoccupato. Su Rai 2 verrà trasmesso il programma di informazione e di approfondimento Italia. Michele Santoro torna in prima serata con una trasmissione in cui verranno approfonditi temi di attualità.

Su Rai 3 andrà in onda il film Il mondo di Arthur Newman, con Emily Blunt e Colin Firth. Wallace Avery è un uomo depresso ed annoiato che un giorno decide di simulare la sua morte per annegamento su una spiaggia deserta e acquisisce una nuova identità: quella di Arthur Newman, un professionista giocatore di golf. L’uomo inizia, così, una nuova vita…

La guida tv di giovedì 2 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Sfida tra i ghiacci. Una compagnia petrolifera dell’Alaska per ottenere maggiori guadagni, commette dei misfatti ai danni sia delle persone che dell’ambiente. Forrest Taft, un esperto delle trivellazioni, vuole fare in modo da fermare queste azioni senza scrupoli, ma finirà per rischiare la sua stessa vita…

Su Canale 5 andrà in onda il film La scuola più bella del mondo. Il preside di una scuola media di Acerra è in difficoltà, ed il Preside chiede aiuto al Presidente della Repubblica, anche se i docenti continuano a ribadirgli che non otterrà nulla con quest’azione. Una scuola media di San Quirico d’Orcia, invece, è candidata per il premio di migliore istituto e decide di invitare alcuni studenti del Ghana. L’invito agli studenti africani, però, viene inviato per sbaglio alla scuola media di Acerra…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Oblivion. La Terra è stata protagonista di una guerra nucleare contro gli extraterrestri Scavengers. Jack Harper deve garantire il funzionamento delle “idro-trivelle”, dei macchinari che risucchiano l’acqua dagli oceani per creare nuova energia…

Guida tv: i programmi tv di giovedì 2 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Giovedì sera, 2 febbraio 2017, su La7 andrà in onda Piazzapulita, trasmissione condotta da Corrado Formigli e con la partecipazione di Sabrina Guzzanti.