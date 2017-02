Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi e le ultime news sui naufraghi

Isola dei Famosi 2017 Ed.12 daytime e news di oggi. Scopriremo a partire dalle 17.55 su Italia 1 e alle 16.05 su Canale 5 tutte le ultime novità sui naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 Ed.12. Oggi in onda il daytime che racconterà le ultime ore dei famosi tra piogge e schiarite. Ieri sera su Canale 5 la diretta della prima “vera” puntata dell’Isola dei famosi 2017 Ed.12 con Alessia Marcuzzi e l’opinionista Vladimir Luxuria. Oggi nel daytime rivedremo i momenti salienti della serata.

Daytime Isola dei Famosi 2017 e news ad oggi 1 febbraio 2017.

Oggi durante il daytime dell’Isola dei Famosi 2017 Ed.12 scopriremo cosa è successo ai naufraghi in questi momenti precedenti e successivi alla diretta, che ha visto in nomination Dayane Mello e Samantha De Grenet, ormeggiate sull’isola dei primitivi insieme ai quattro cosiddetti “non evoluti” Eva, Raz, Massimo e Andrea. Le tensioni non mancano sull’isola e pare che Samantha De Grenet non sia ben vista da molti dei naufraghi… Nel daytime di oggi sapremo se la situazione è migliorata o qualche lite è già scoppiata.

