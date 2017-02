Isola dei Famosi 2017, il riassunto della prima puntata. Martedì 31 gennaio 2017 è andata in onda, con un giorno di ritardo da quello previsto a causa del maltempo, la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017. La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 si apre all’insegna delle lamentele dei naufraghi, prima fa tutte Samantha De Grenet, che spiega quanto sia difficile avere abiti bagnati addosso. A questo punto Alessia dice chiaramente che chi vuole ritirarsi lo deve fare ora perchè non è un resort a cinque stelle. Alessia spiega il meccanismo del gioco; i naufraghi si trovano sull’Isola Primitiva dove non hanno nulla a disposizione e per progredire dovranno essere sottoposti ad una serie di prove giudicate da un comitato scientifico. I primi 5 vip a stare sull’Isola primitiva sono: Massimo, Malena, Simone, Eva e Moreno. I ragazzi vengono subito sottoposti ad una prova, ma Eva e Massimo non la superano e devono rimanere sull’Isola Primitiva.

Isola dei Famosi 2017: i concorrenti vengono divisi in due isole.

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 prosegue con l’esito del televoto tra Giulia Calcaterra e Desirée Popper, vinto dalla ex velina. Giulia raggiunge a questo punto gli altri naufraghi sull’Isola ed insieme a Nathalie, Raz e Nancy viene sottoposta alla prova evolutiva. L’unico a non passare è Raz, insieme ad Andrea che è stato sottoposto successivamente. Iniziano a questo punto le nomination, interrotte dalla prova ricompensa. La maggior parte fa il nome di Dayane, in quanto ritengono che non abbia fatto praticamente nulla, seguito da quello di Samantha De Grenet. Le due finiscono ufficialmente in nomination. I ragazzi a questo punto vengono divisi; Eva, Massimo, Andrea e Raz sull’Isola Primitiva, gli altri sull’Isola delle Caverne.