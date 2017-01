Nomination Isola dei Famosi 2017, tutti i nominati della prima puntata. La vita dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2017 non è iniziata sotto una buona stella, anzi, sotto un buon sole. La pioggia incessante ha ritardato la diretta della prima puntata dell’Isola dei famosi 2017 ed i naufraghi hanno dormito tutta la notte sotto la pioggia. Alcuni di loro, per questa ragione, si sono lamentati con Alessia che li ha rimproverati dicendogli che in Italia c’è gente che sta molto peggio di loro. Le prove a cui sono stati sottoposti hanno messo a dura prova i nervi dei naufraghi e cominciano le prime tensioni. Arriva quindi il momento delle tanto temute nomination.

Nomination Isola dei Famosi 2017: iniziano le nomination per i naufraghi.

Iniziano le nomination per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017. Il primo ad essere chiamato per scrivere con carta e penna il nome del concorrente da nominare è Giacomo Urtis. Il chirurgo nomina Samantha De Grenet perché a detta sua fa troppo la maestrina. Tocca poi a Giulio e Samantha ed entrambi nominano Dayane. Dopo una pausa per la prova ricompensa tocca a Malena ed anche lei nomina Dayane. Simone nomina invece Nathalie. Moreno e Nancy vengono poi chiamati per fare il nome del naufrago da mandare in nomination ed entrambi nominano Dayane. Alessia annuncia a questo punto che gli abitanti dell’isola primitiva faranno le nomination palesi. Viene quindi chiamata Dayane che nomina Samantha. Nathalie nomina Nancy. Anche Giulia nomina Dayane, così come la Grimaldi e Massimo Ceccherini. Andrea nomina invece Nancy e Raz Degan Samantha. Dayane e Samantha finiscono in nomination.

