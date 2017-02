Pensioni, età pensionabile e turnover a Di Martedì con Landini (Fiom) e l’economista Cazzola

Pensioni ed età pensionabile. Si è tornato a parlare di pensioni e di età pensionabile a “DiMartedì”, trasmissione andata in onda ieri sera su La7. In studio Maurizio Landini, segretario generale della Fiom. Il leader della Fiom, nell’affrontare l’argomento delle pensioni, ha toccato anche il tema dell’aumento dell’età pensionabile, responsabile a suo dire, di aver creato diversi problemi, tra cui quello degli esodati.

Per Landini, l’innalzamento indiscriminato dell’età pensionabile è responsabile anche del blocco del turnover, con conseguente aumento della disoccupazione giovanile.”E’ evidente che essendoci anche meno posti di lavoro, aver alzato l’età pensionabile per tutti, indistintamente, senza tener conto del lavoro che si fa, delle condizioni che ci sono, ha determinato questo problema”, ha affermato.

Landini e Cazzola a confronto sulle pensioni a DiMartedì.

L’economista Giuliano Cazzola a DiMartedì ha affrontato il tema delle pensioni, contraddicendo le affermazioni di Landini sulle conseguenze dell’aumento dell’età pensionabile. Per Cazzola l’innalzamento dell’età pensionabile e l’aumento della disoccupazione giovanile non sono dati che possono essere messi in relazione. In ogni caso si tratterebbe di numeri modesti.

“Questo dato è smentito da tutta la letteratura previdenziale”, ha affermato l’economista. “Il presidente dell’Inps, Tito Boeri che è uno che la pensa come Landini, ha sostenuto che ogni cinque persone che sono rimaste al lavoro e non sono uscite per la pensione, hanno tolto un solo posto ai giovani”, ha aggiunto. “Quindi, facendo la somma, la cosa riguarda 47mila persone in Italia. Non mi pare che prima si andasse in pensione a 50 anni”, ha poi concluso.