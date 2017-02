Riforma pensioni: le ultime novità ad oggi mercoledì 1 febbraio 2017

Riforma delle pensioni, le ultime novità. I sindacati attendono di essere convocati dal Governo per un confronto sugli argomenti rimasti in sospeso per quanto riguarda il mondo delle pensioni e del lavoro. Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, come mostrato dall’agenzia Vista, ha confermato che la piattaforma sindacale ha chiesto al Governo Gentiloni di “aprire immediatamente il tavolo sul cantiere pensioni”. “Abbiamo fatto già un ottimo accordo”, ha precisato Furlan, “ma ci sono alcune questioni da affrontare”. I punti ancora da toccare nell’ambito della riforma delle pensioni, per la sindacalista, sono molto importanti soprattutto per i giovani e chiede, pertanto, che il Ministero del lavoro si faccia carico di assumersi questo impegno.

Pensioni e riforme. L’Usb pensionati attacca Boeri.

L‘Ubs pensionati ha affidato ad una nota il proprio commento alle affermazioni di Tito Boeri, presidente dell’Inps, in merito alle pensioni future ed alla riforma del sistema previdenziale in atto. Si legge nel testo:”Il presidente dell’Inps, Prof. Boeri, una ne pensa e cento ne fa. Onnipresente in ogni luogo dove si possa attaccare le pensioni, i pensionati e la previdenza pubblica esprime il suo pensiero”.

“La mancata perequazione è in attesa di un ulteriore pronunciamento della Corte Costituzionale che deve riesprimersi sui rimborsi ridicoli erogati dal governo. E lui si dispera per il mancato recupero dello 0,1 dell’inflazione, 25-30 euro rateizzate, che il governo dice di voler rinviare, non abolirle, solo recuperarle più in là erogando minori eventuali aumenti”.

“Come se non bastasse addebita a questo mancato recupero i ritardi per la famosa e fumosa lotta alla povertà. Mettere gli uni contro gli altri è la sua specialità, lo fa tra pensionati “ricchi” e poveri, ma anche tra pensionati e giovani. Infatti la quattordicesima mensilità estesa alle pensioni di 1000 euro per lui è una rapina ai danni delle pensioni che i giovani non avranno, dimenticando che non le avranno perché non hanno lavoro o se lo hanno è lavoro povero, sottopagato”.

“L’Ape è invece di suo gradimento trasformando l’Inps in promotore finanziario che procaccia affari a banche assicurazioni indebitando i pensionati che avranno una riduzione dell’assegno pensionistico per ben 20 anni. Un vero affare, bisogna capire per chi”. Per l’Usb pensionati l’obiettivo di Boeri resta quello del ricalcolo delle pensioni con il sistema contributivo. “Ora non lo dice pù apertamente, ma afferma che calcolare la pensione sulla retribuzione media degli ultimi dieci anni di lavoro è troppo”, precisa il sindacato.