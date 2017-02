Riforma pensioni, oggi 1 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, Inps, precoci, opzione donna, lavoro

Pensioni oggi 1 febbraio 2017, le novità. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che intervenendo al convegno del Partito democratico a Roma ha rassicurato circa l’assolvimento degli impegni assunti con la legge di stabilità ha dichiarato: “Sulle pensioni siamo impegnati a rispettare quanto previsto dalla legge di Bilancio”. Inoltre, ha rassicurato sul fatto che il governo sia al lavoro al momento sui decreti attuativi dell’Anticipo pensionistico volontario e sociale, dell’Opzione donna e per i benefici riservati ai lavoratori precoci oltre che alle altre misure previdenziale previste nella manovra economica e finanziaria. “È poi nostra intenzione confrontarci con le parti sociali – ha aggiunto il ministro del Lavoro secondo quanto riporta l’askanews – per dare conseguenza a ciò che abbiamo avviato”, così sul tavolo di confronto per la fase seconda della riforma pensioni già sollecitato da Cgil, Cisl e Uil. “Il dialogo verrà ripreso”, ha detto il ministro Giuliano Poletti rispondendo alle organizzazioni sociali che già gli avevano inviato una lettera per la riapertura del tavolo di confronto sulla riforma pensioni.

Pensioni, Ape: le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni anticipate, Cesare Damiano ha dichiarato che l’Ape deve decollare a maggio, tornando così a parlare della misura principale della riforma delle pensioni rivolgendosi a Giuliano Poletti. Anche il Presidente della commissione Lavoro della Camera ha partecipato all’incontro organizzato dal Partito democratico dov’era presente il ministro del Lavoro insieme ai tre leader sindacali, sottolineando la necessità di varare al più presto i decreti attuativi necessari per far partire l’Anticipo pensionistico. Il presidente della commissione lavoro Cesare Damiano tra i provvedimenti da attuare, oltre alle materie relative al lavoro, ha parlato anche della corretta applicazione dell’Ape Social a partire da maggio di quest’anno, e della correzione della circolare dell’Inps relativa alla flessibilità previdenziale dei nati nel ’52. Per Damiano le adeguate politiche per il lavoro e per l’inclusione sociale sono oggi indispensabili per recuperare un rapporto positivo con larghi strati di cittadini che hanno manifestato malessere e sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Elsa Fornero.

Secondo quanto riporta il sito Il Sussidiario, anche Elsa Fornero è tornata a parlare della riforma delle pensioni che porta il suo nome. Il ministro del Lavoro Poletti aveva dichiarato che aver innalzato l’età pensionabile ha tolto opportunità di lavoro ai giovani, ma per la Fornero è “un modo vecchio e sbagliato di pensare. Riproporla ora vuol dire guardare al passato e non al futuro”. Per La Fornero “l’idea che si possano risolvere i problemi semplicemente mandando in pensione le persone è sbagliata e la storia lo dimostra. Bisogna lavorare per un mercato del lavoro più inclusivo”.

Contributi volontari anno 2017: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

Sul fronte contributi volontari l’Inps ha stabilito, tenendo conto che la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio – dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016, è pari a – 0,1%, con la Circolare n. 12 del 27 gennaio 2017, le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti, dai lavoratori dipendenti non agricoli, degli autonomi artigiani e commercianti e degli iscritti alla gestione separata, per la prosecuzione volontaria relativa all’anno 2017. Per i parametri e le aliquote fa testo, in particolare, la circolare n. 12 del 27 gennaio 2017.

Lavoratori domestici: importo dei contributi dovuti per l’anno 2017.

Per quel che attiene, invece, all’importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici, l’ISTAT ha comunicato tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016, una variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo del -0,1%. Conseguentemente, per l’anno 2017, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la Circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici e restano in vigore gli esoneri previsti e istituiti da precedenti Circolari. La Circolare 13 del 27 gennaio 2017 indica le istruzioni rispetto alla corretta applicazione dell’importo contributivo, del contributo addizionale per il rapporto di lavoro a tempo determinato e dei coefficienti di ripartizione che vanno applicati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 alle differenti tipologie di rapporto di lavoro e a seguito di quesiti pervenuti da più Sedi fornisce chiarimenti con la relativa normativa di riferimento.

Pensioni anticipate ed opzione donna, le ultime news.

Le ultime news sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, ci vengono fornite da Orietta Armiliato, che in un’intervista a Blastingnews realizzata da Stefano Calicchio, ritorna a parlare delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’On Giacobbe in merito alla necessità di costruire delle tutele maggiori per le donne, e dichiara:”Sono troppi i divari con le altre nazioni in ambito previdenziale femminile e troppi anni che se ne parla senza nulla fare. La Commissione Lavoro alla Camera ha portato avanti queste istanze in maniera concreta da un punto di vista dell’analisi atte a comporre il quadro, ora i contorni tracciati devono essere necessariamente riempiti”.

Previdenza e lavoro, le ultime dichiarazioni di Anna Giacobbe.

La Giacobbe, dal suo canto, dopo dopo l’incontro a Roma organizzato due giorni fa sul tema del lavoro promosso dal Partito Democratico ha espresso alcuni punti importanti sul fronte lavoro, facendo un accenno anche all’argomento della previdenza, nel suo intervento quale relatrice. La Giacobbe ha dichiarato:”C’è ancora bisogno di un moderno sistema di sicurezza sociale: nel lavoro subordinato e nel lavoro autonomo e professionale. Abbiamo una ambizione: tenere insieme la capacità di occuparci delle emergenze e una visione sul futuro del lavoro, componente essenziale di un progetto di società condiviso, del profilo politico di un partito che faccia della questione sociale una priorità vera, e della condizione di chi si sente escluso un oggetto concreto del proprio impegno”.

Ed ha aggiunto: “Va ricostruito, con nuove coordinate e contenuti, il concetto stesso di sicurezza sociale. Sottolineo due questioni: la transizione da lavoro a lavoro e da scuola a lavoro: non è sostenibile un sistema di ammortizzatori corti e ancora privo degli strumenti di politiche attive; ritorniamo a parlare di quale sicurezza nel lavoro: come proteggere il reddito da lavoro, salario dignitoso, un compenso equo. Il lavoro subordinato ha contrattazione collettiva; il lavoro autonomo deve avere propri strumenti, altrimenti non c’è limite in basso alla concorrenza di costo: quindi equo compenso, tariffe o parametri di riferimento per le professioni: è un ritorno indietro? Sì, se serve. So bene che è argomento controverso: possiamo almeno iniziare a dire che le pubbliche amministrazioni hanno un dovere, il dovere di garantire un reddito equo, un compenso equo quando sono loro i committenti?”.

Ed ha concluso la Giacobbe: “Quindi sicurezza, declinata non solo come protezione o tutela per mano pubblica, ma anche per via contrattuale. E per via mutualistica: a partire come dal reddito da lavoro si generano le coperture previdenziali: regge nell’era digitale il sistema per cui i contributi hanno come riferimento solo le retribuzioni e nulla che abbia a che fare con il valore aggiunto generato? Solo una battuta, su un altro tema decisivo: guardare alla relazione tra lavoro e sistema previdenziale ci richiama ad affrontare in modo meno occasionale, più determinato, il tema del lavoro delle donne, le diseguaglianze, le discriminazioni sono ancora presenti e visibili: il lavoro delle donne e delle ragazze come problema nel problema“.

Riforma pensioni, l’analisi della commissione lavoro sulla disparità di trattamento previdenziale tra uomini e donne.

Sul fronte pensioni, proprio in merito alle disparità del sistema pensionistico tra uomini e donne, la Giacobbe ha pubblicato, insieme alla commissione lavoro, un’interessante indagine conoscitiva sulle disparità pensionistiche. Sul suo profilo Facebook l’onorevole Giacobbe ha commentato così la situazione:”Cambiare. Le donne hanno pagato più degli altri gli interventi di questi anni sulle pensioni. “Il nostro lavoro di analisi e discussione in Commissione, con l’indagine conoscitiva”, lo conferma: molte cose vanno cambiate nel sistema previdenziale. Abbiamo iniziato a farlo, con fatica, ma abbiamo iniziato, soprattutto con l’ultima legge di Bilancio: ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Bisogna andare avanti”.

Riforma pensioni, nasce il nuovo gruppo Facebook Sì alla riforma Fornero.

Sul fronte riforma pensioni, è nato su Facebook il nuovo “Sì alla riforma Fornero”, che in uno dei primi post pubblicati sulla pagina delinea quelli che sono gli intendimenti del neonato gruppo, e spiega:”Ci sono gruppi, comitati e partite che vorrebbero l’eliminazione della riforma L’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 detto Salva Italia (definito come riforma delle pensioni Fornero dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Monti, Elsa Fornero che ne fu promotore). Noi siamo di avviso diverso, le ragioni stanno sulla stabilità del sistema pensionistico Italiano che con le vecchie regole non potrebbe reggere”.

Infuriati i precoci nei confronti del neonato gruppo Facebook ‘Sì alla Riforma Fornero’ si chiedono chi si celi dietro l’anonimo che ha dato vita a questo gruppo e che attualmente è seguito da pochi membri. Il post di apertura è provocatorio nei confronti dei precoci. Su di loro si legge, “i lavoratori precoci sono quelli che hanno iniziato a lavorare in giovane età, quando erano ancora adolescenti. Si tratta, prosegue il post, certamente di lavoratori a cui è toccato lavorare parecchio, ma “si tratta di lavoratori che hanno iniziato a lavorare quando il sistema socioeconomico in Italia era all’apice e riteniamo che sia giusto che paghino di più”.

