San Valentino 2017, gli eventi a Roma, Napoli e Verona. In occasione della festa di San Valentino 2017 tutte le città italiane hanno organizzato degli eventi davvero particolari ed unici nel loro genere per celebrare la festa degli innamorati. La città di Napoli ha organizzato per San Valentino 2017, prima fra tutti, una speciale serata alla Tenuta degli Astroni, la quale propone una cena afrodisiaca a base di prodotti locali e genuini, accompagnata da candele, musica, rose e tante sorprese. Sempre a Napoli, in occasione di San Valentino 2017, è stata organizzata la Festa del cioccolato, in programma dal 10 al 14 febbraio a Piazza della carità. In queste giornate quindi ci sarà la possibilità di poter assaggiare e scoprire tanti segreti dietro la lavorazione del cioccolato, oltre ad eventi di intrattenimento per grandi e piccini.

San Valentino 2017: gli eventi in programma a Roma e Verona.

In occasione della festa di San Valentino 2017 il comune di Roma ha organizzato moltissimi eventi per celebrare gli innamorati. Al complesso del Vittoriano è ancora possibile visitare la mostra di Hopper, con un’esposizione di 60 opere visibili entro il 19 febbraio 2017, al prezzo di 14 euro. Al palazzo degli Esami sarà invece possibile assistere alla mostra Van Gogh Alive il cui costo dei biglietti interi sarà di 15 euro mentre ridotto 12 euro.

La città di Verona, città degli innamorati per eccellenza, è pronta per festeggiare la Festa di San Valentino 2017. Dall’11 al 14 febbraio ci sarà la manifestazione Verona in love per tutti gli innamorati. Le vie del centro storico della città si tingeranno di rosso, così come il balcone di Giulietta e la Piazza dei Signori, per celebrare insieme la storia d’amore tra Romeo e Giulietta. In occasione di San Valentino 2017 tutto il centro storico sarà illuminato ed addobbato a tema.