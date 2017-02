Tagli capelli medi 2017: i tagli più cool della primavera estate 2017

Tagli capelli medi 2017, i tagli di tendenza della primavera estate 2017. La primavera è sempre più vicina ed il freddo sta lasciando spazio ad un clima sempre più mite. E’ quindi il momento adatto per dare un taglio alla nostra chioma, scegliendo uno dei tagli di capelli proposti in questa primavera estate 2017. I tagli di capelli di tendenza della prossima stagione sono molteplici, ma primo fra tutti spunta sicuramente la media lunghezza. I tagli di capelli medi sono infatti estremamente cool in questa primavera estate 2017 e si adattano praticamente al viso di ogni donna. Possono essere declinati in tante versioni differenti, dal liscio al riccio, a seconda dei nostri gusti e del nostro tipo di capelli. Vediamo nel dettaglio quali sono i tagli di capelli medi del 2017…

Tagli capelli medi 2017: la media lunghezza è garanzia di successo.

I tagli di capelli medi proposti in questa primavera estate 2017 sono molteplici e si sposano con i gusti di tutte le donne, dalle più raffinate a quelle dal look più strong e particolare. Nel caso in cui vogliamo dare un taglio ai nostri capelli senza però osare troppo, un blunt cut o un long bob sono la scelta più giusta. Entrambi possono essere portati in liscio o in riccio e possono essere impreziositi da un ciuffo o da una frangia. La peculiarità del blunt cut è la linea netta di taglio, mentre nel long bob le scalature, anche evidenti, sono ben accette. Per tutte le donne che se la sentono di osar maggiormente invece, un ob swag è il taglio perfetto. Questo particolare taglio di capelli è caratterizzato da profonde scalature, che lo rendono più pieno nella parte superiore e meno in quella inferiore. Perfetto da portare mosso e con un frangia sfilata, riprende un trend degli anni ’70 ed ’80.