Tagli capelli: gli styling di tendenza e di moda per il 2017! Le celebrities si divertono e giocano con il loro look, scegliendo tagli di capelli ed acconciature di alla moda e di tendenza. L’attrice e cantante Jennifer Lopez ad esempio sceglie mille acconciature diverse per il suo bellissimo taglio di capelli lungo, come la splendida treccia altissima sfoggiata nell’ultima foto postata su Instagram. JLo ama molto portare i capelli sciolti, con styling versatile, o liscissimi oppure volumizzati con onde morbide.

Moda primavera estate 2017, ultime tendenze.

La bellissima diva è in assoluto un’icona il fatto di moda e bellezza, e sceglie di seguire anche l’ultima moda, che sarà assolutamente di tendenza per la primavera estate 2017, la “Shoulder Dusters” mania, quella degli orecchini lunghi e grandi, che rappresentano l’ultima tendenza nel panorama fashion internazionale. Moltissime case di gioielli hanno creato linee di orecchini sempre più lunghi seguendo la tendenza anche in Italia. La bella Jennifer sceglie dei bellissimi bighoops a cerchio, da abbinare all’acconciatura raccolta con treccia alta.

Secondo le ultime news gossip, la Lopez ha dichiarato che la sua famiglia è ciò che la rende stabile. “La famiglia è la mia stabilità. Sono il mio punto fermo. Quando pensi alle scarpe, pensi ad avere i piedi per terra. Loro mi tengono con i piedi per terra”, ha detto la star americana. Al sito DailyMail.com ha dichiarato: “Amo quello che faccio. Mi sento molto fortunata. Essere qui per lanciare la mia collezione di scarpe con un artista eccezionale e avere la possibilità di lavorare con artisti fantastici è ciò che amo, è da lì che prendo la mia forza. Vivo con molta gratitudine”.

