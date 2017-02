Tagli di capelli corti 2017: le proposte del 2017. Il pixie cut, un taglio di capelli molto pratico da portare e da gestire, sarà uno dei protagonisti che accompagnerà questo 2017. Una proposta da non lasciarsi sfuggire è l’undercut pixie e per chi non lo conoscesse, si tratta di un taglio, con la rasatura laterale, su uno e entrambi i lati della testa. Questo è un hairstyle molto aggressivo e adatto a donne che non hanno paura di osare, ed essere sempre al centro dell’attenzione. Tutto viene basato su un gioco di volumi ma anche di tonalità applicando, sulla parte rasata della testa, una tonalità diversa, rispetto al resto dei capelli.Un altro taglio di capelli che ci accompagnerà in questo 2017 sarà il bowl cut o meglio conosciuto come taglio a scodella. Il taglio a scodella è in grado di donare a chi lo sfoggia, un look molto giovanile, quindi da provare assolutamente, per togliersi qualche annetto.

Per finire c’è il taglio boyish, una chioma cortissima e molto maschile. Molte donne sono un po’ titubanti nel sfoggiarla, invece al contrario di quello che si pensa, è molto femminile e sensuale.

Colorazione capelli 2017: le tonalità alla moda.

Oltre a rinnovare il taglio si può cambiare anche giocando con le tonalità più di tendenza per il 2017. Le tonalità di tendenza saranno il biondo, il rame, il castano e il nero corvino. Se invece si vogliono delle nuance originali, sono perfetti il biondo platino, il grigio, il rosso fuoco e il rosa chiaro.