Tagli di capelli corti, medi e cortissimi 2017: proporzione ed eleganza con il ciuffo! La prossima primavera sarà una stagione di risveglio e vitalità. Via libera dunque al corto e ai tagli di capelli che mettono il viso in risalto. Scopriamo i nuovi tagli di capelli 2017 delle stagioni in arrivo e le declinazioni più cool con styling ed hairstyle tutti da imitare.

Tagli di capelli corti, medi e cortissimi 2017: i tagli eleganti.

Una tendenza dei tagli di capelli più recenti vede primeggiare ciuffi e nuove proporzioni. Le teste si allungano e diminuiscono le rasature per dare spazio a forme più morbide e femminili. Sì dunque al ciuffo lungo che cade laterale oppure pettinato all’indietro o ancora super voluminoso verso l’alto per un’allure elegante e senza tempo. Chi non ricorda uno dei recenti tagli di capelli della splendida attrice francese Letitia Casta? Non solo lei ma anche tante altre dive hanno optato per tagli corti di capelli che sfruttano il volume come la sempiterna Sharon Stone che ama portarli pettinati all’indietro. Allora via libera ai tagli corti e all’eleganza in questa primavera estate 2017 senza rinunciare a qualche schiaritura e tocco di colore per renderli particolari.