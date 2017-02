Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il trono over. Nella puntata di oggi del 1 febbraio 2017 tornerà alla ribalta il trono over con le sue dame e i suoi cavalieri. La dama torinese Gemma Galgani rimane al centro dell’attenzione. La puntata si apre con il consueto scontro tra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari che non perde occasione per scontrarsi con lei. Abbiamo una Gemma nuova, una Gemma “rifatta”. Dopo la sua partecipazione a Selfie-Le cose cambiano, programma condotto da Simone Ventura, dopo una prima “rinfrescata” al viso, Gemma ha deciso di intervenire anche sulla sua dentatura. Ovviamente nelle polemiche, volente o nolente, ci finisce anche Giorgio. Il cavaliere Giuliano interessato alla dama torinese viene mandato a casa mentre Michele ribadisce il suo interesse per Cristina e Gemma, ma quest’ultima non ci crede. Anche il resto il parterre crede che lui voglia solo mettersi in mostra con il personaggio più famoso del programma. Va a gonfie vele la relazione tra Nino e Anna.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Martina Luchena attacca la corteggiatrice di Manuel sui social.

Per quanto riguarda il trono classico invece le ultime news ci giungono su Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, che non hai mai negato di considerare Manuel Vallicella un bellissimo ragazzo al punto che, durante le prime puntate del trono di Manuel, molti fan si aspettavano di vederla in studio. Martina però ha deciso di trovare il suo amore fuori dagli studi Mediaset, anche se, a quanto pare, segua con attenzione il trono di Manuel. Un suo post sui social è infatti riferito alla corteggiatrice di Manuel, Fabiana, che ha subito fatto parlare si sé per alcune foto sexy, ecco quanto scrive Martina: “ secondo me Fabiana comunque ha bisogno dell’aiuto da casa. Non percepisce i discorsi subito. Incredibile. Poco aggressiva poi la ragazza. Be quiet”. La corteggiatrice di Manuel risponderà all’attacco?