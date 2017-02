Anticipazioni Beautiful, le trame di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2017: «Durante il volo per Montecarlo…» – Secondo le anticipazioni di Beautiful, mentre è in volo per il Principato di Monaco, Steffy non fa altro che pensare a Liam. Questi a sua volta confida a Eric di amare solo Steffy e di essere letteralmente pronto a tutto pur di riconquistarla! Aggiunge che la colpa della fine della loro storia è tutta da imputare agli intrighi di Quinn Fuller. Il patriarca resta colpito dalle parole del giovane Spencer. Nessuno si accorge, tuttavia, che la figlia di Ridge, nascosta dietro una porta, ha sentito tutto!

«Eric chiude con Quinn?» Anticipazioni Beautiful, le trame di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2017

Dopo aver sentito Liam, secondo le anticipazioni di Beautiful Eric decide di chiudere la sua storia con Quinn, per non far soffrire la nipote. Così scrive un messaggio alla Fuller nel quale le dice che la lascia. A Los Angeles la gioielliera, disperata, di slancio – con buona pace dei tentativi di Deacon che la prega di non rovinare tutto e di non partire – si catapulta fuori casa, va all’aeroporto e prende il primo volo per Montecarlo. Vuole assolutamente raggiungere il suo nuovo amore! Intanto Wyatt propone a sua moglie Steffy di prolungare la loro permanenza a Montecarlo e di trasformarla in una specie di viaggio di nozze. Ma la splendida Forrester ha la testa altrove…